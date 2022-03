Amíg a háborúra figyeltünk, Paksot szépen csendben lenyomták a napelemparkok

Történelmi csúcsot döntött a hazai napelemparkok termelése február 24-én dél körül 1553,8 MW-tal. Az adott időszakban az ország villamosenergia-ellátás 28,52 százalékát a napenergia-termelés hozta, meghaladva az adott időszak 28,12 százalékos nukleáris forrás részarányát is.

Most érthetően mindenki az ukrán helyzetről szóló hírekre figyel, de mivel az egyik legfontosabb, ezzel is összefüggő kérdés az európai és magyar energiaellátás jövőjére vonatkozik, e szempontból is lényeges fejlemény, hogy a hazai napelemparkok termelése példátlanul magas szintre emelkedett éppen aznap, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. A kormányzati stratégiai tervekben is kitüntetett helyen szereplő napenergia önmagában - legalábbis jó ideig - biztosan nem fogja megoldani a magyar energiaellátást, ahhoz még jó ideig hagyományos erőművekre is szükség lesz. Ezzel együtt más megújulókhoz hasonlóan a fotovoltaikus kapacitás növekedése minden kihívás mellett is, a kibocsátáscsökkentésen túl a drága és ellátásbiztonsági szempontból sem kedvező jelentős fosszilis energiaimporttól való lassú függetlenedést is szolgálja.

Az időjárásfüggő, és nagy mennyiségben hosszú távra még nem igazán tárolható napenergia termelése jellemzően a déli órákban jár maximumra, ekkor - a mérsékeltebb keresletre is tekintettel - a hagyományos, elsősorban gázerőművek termelésének csökkentésével "csinálnak helyet" a naperőművek termelésének a rendszerben. Így történt ez február 24-én csütörtökön is, amikor körülbelül déli 12 órakor a háztartási méretű naperőműveknél (HMKE) nagyobb, 50 kW és a feletti naperőművek termelése 1553,8 MW-os regisztrált értékkel történelmi csúcsot döntött - derült ki a MAVIR közléséből. Ez körülbelül 4,5 százalékkal nagyobb, mint az eddigi rekordot jelentő 1484,6 MW-os, 2021 májusában regisztrált naperőművi termelés.

A következő hónapokban borítékolhatóan újabb napenergia-termelési rekordok születnek majd, ha a beruházásokat sújtó globális ellátási lánc problémák, illetve egyéb nehézségek miatt a naperőmű-kapacitás bővülése lassul is, mivel a leginkább napsütéses hónapok a tavasztól őszig terjedő időszakra esnek (noha a nagy kánikula csökkenti a napelemek hatékonyságát). Az említett kategóriában a legutóbbi adatok szerint 2022. január végén már 1829,3 MW volt a hazai fotovoltaikus beépített teljesítőképesség, míg az előző rekord idején, tavaly májusban még csak 1518,3 MW. Mindez egyébként azt is jelenti, hogy a rekord idején a nagy naperőművek kihasználtsága átlagosan 85 százalékos volt. Hogy ez mennyire kiemelkedő, azt jelzi, hogy februárban átlagosan 7,3-13,1 százalék szokott lenni a naperőművek kihasználtsága itthon, míg az év egészében 16,87 százalékos volt a 2021-es, e szempontból rekord évben.

A mostani új rekord időszakában a megújulók több mint egyharmad részben (34,8 %) biztosították az ország villamosenergia-ellátását, ennek zömét, a teljes ellátás 28,52 százalékát a napenergia-termelés hozta. Ez az érték kis mértékben meghaladja az adott időszak 28,12 százalékos nukleáris forrás részarányát is, miután a 2000 MW körüli névleges teljesítményű Paksi Atomerőmű termelése karbantartási munkálatok miatt nem érte el az 1500 MW-ot. Az adott időszakban a hazai szélerőművek is jól szerepeltek, a kis, 323,3 MW-os flotta termelése hosszabb ideig 200 MW körül, illetve a felett alakult február 24-én nap közben.

Ugyanakkor a fosszilis alapú termelés visszafogottan alakult, részben épp az erőteljes megújuló-termelés hatására. A több mint 4000 MW-os hazai gázerőmű-állomány termelését a napenergia-rekord születése idején 1000 MW alá szabályozták vissza, igaz, a rendszer rugalmasságának biztosításában is kulcsfontosságú hazai gáztüzelésű erőművek termelése a reggeli és esti fogyasztási csúcsok idején is csak ritkán haladja meg a 2000 MW-ot. A sokkal kisebb ingadozásokat mutató, összességében közel 1200 MW-os beépített teljesítőképességű hazai barnakőszén-/lignit-erőművek (nagyrészt a Mátrai Erőmű) termelése nem érte el a 400 MW-ot, ami nagyjából megfelel az utóbb időben megszokottnak.

Az új napenergia rekord születése közben a magyar villamosenergia-import 1000 MW alá süllyedt, ami az adott idősáv valamivel 5200 MW feletti rendszerterhelését figyelembe véve jóval 20 százalék alatti importarányt jelent. Ez jóval átlag alatti arány: 2021 egészében 27,2, 2022 januárjában 28,2 százalék volt a behozatal részesedése a magyarországi áramellátásban.

Az átviteli rendszerirányító statisztikájában nem szerepelnek a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) termelésének adatai, de ezek is nagyban befolyásolják a központi felhasználási kimutatás értékeit. A mára jóval 1000 MW felett járó kapacitást képviselő HMKE-k 99,9 százalékát szintén naperőművek teszik ki, és joggal feltételezhető, hogy ha "nagy testvéreik" ilyen jól teljesítettek a napos időben, akkor a tetőre telepített napelemes rendszerek termelése is kimagasló lehetett.

Valós idejű adatok hiányában csak becsülni lehet, hogy mekkora is lehetett az otthoni naperőművek termelése: a kapacitás nagysága, a rendszerterhelési görbe alakulása, illetve az alapján, hogy nem napos időben télen (részben a jelentős arányú távmunka hatására is) a reggeli csúcsidőszak után alig esik vissza a felhasználás, a napelemparkoknál kevésbé hatékony HMKE-k termelése óvatos becsléssel is jóval 500 MW fölé tehető az adott időszakra. Amellett, hogy a HMKE-k termelése a rendszerterhelési görbe dél körüli értékeit ennyivel mérsékli, ha ezt hozzáadjuk a naperőművek által elért rekordhoz, akkor azt kapjuk, hogy a szóban forgó idősávban a hazai napenergia-termelés meghaladhatta a 2000 MW-ot, mégpedig valószínűleg jelentősen, vagyis az országos felhasználás jó harmadát már a napenergia fedezhette.

Címlapkép: Getty Images