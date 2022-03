Videó bizonyítja: mégiscsak megsemmisült a világ legnagyobb repülőgépe

Dmytro Kuleba, ukrán külügyminiszter a hétvégén azt nyilatkozta, hogy a kijevi repülőtér környéki harcokban megsemmisült a gép. Tegnap azonban az airlive.net által közzétett, a napokban készült légifelvételek alapján felcsillant a remény, hogy megmaradhatott a gép, a fotók szerint ugyanis bár a hangár, amelyben állt, megsérült, a gép farka még látható volt és épnek tűnt.

Az orosz stáb friss videója alapján azonban látszik, hogy súlyosan károsodott a gép.

Video from Hostomel of the destroyed An-225 transport aircraft. https://t.co/5JhZaKZ8LS