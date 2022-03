Ezek az igazi repülő szörnyetegek – Képeken mutatjuk be a világ legnagyobb repülőgépeit

Nagy veszteség érte a repülőgépek rajongóit (is) a héten, amikor bizonyossá vált, hogy a világ legnagyobb repülőgépeként eddig számon tartott Antonov An-225-ös, a Mrija (Álom) névre keresztelt gép a Kijev környéki harcokban megsemmisült. Mriján kívül azonban repkednek még valódi gépszörnyek, a Popular Mechanics gyűjtése alapján bemutatjuk a világ 10 legnagyobb jelenleg is működő repülőgépét.

Super Guppy

A lista élén egy turbólégcsavaros teherszállító repülőgép, a Super Guppy áll a Popular Mechanics szerint. Az óriásgép első darabja egy Boeing C-97 Stratofrighter törzséből készült, még 1965-ben.

Forrás: NASA

A hatalmas gépet már szinte mindenki lecserélte Airbus Belugára, de a NASA még mindig használja, formája ugyanis tökéletes ahhoz, hogy rakéta alkatrészeket és űrhajókat szállítsanak benne.

Forrás: NASA

Lockheed C-5 Galaxy

135 tonnás teherkapacitásával a Lockheed C-5 Galaxy a legnagyobb teherszállító repülőgép, amit jelenleg az amerikai hadsereg rutinszerűen üzemeltet. A gép rakterében elegendő hely rendelkezésre áll akár 2 M1 Abrams tank, 16 Humvee és három Black Hawk helikopter elszállításához. Szállítmány nélkül akár több mint 11 ezer kilométert meg tud tenni, amivel a legnagyobb hatótávolságú katonai repülőgép a világon.

Forrás: Lockheed

Boeing Dreamlifter

A Dreamliner fejlesztése közben a Boeing ráeszmélt, hogy szüksége lenne egy olyan teherszállító repülőgépre, amely elég nagy ahhoz, hogy a 787-es nagyméretű és -mennyiségű, a világ minden részén gyártott alkatrészét szállítsa, így fogták a legnagyobb gépüket, a 747-est és teherszállítóvá alakították. A repülőgép a Dreamlifter nevet kapta és négy darab készült belőle, amelyek 125 tonnát el tudnak szállítani.

Forrás: Boeing

Antonov An-124 Ruslan

Az ukrán háborúban megsemmisült Mrija egy Antonov An-225-ös gép volt, de egy másik Antonov-gép is felfért a világ 10 legnagyobb repülőgépének listájára, egy An-124 Ruslan, amit az orosz légierő üzemeltet jelenleg. 1984-ben állt a géptípus szolgálatba, ezt követően 30 éven át a 225-ös mellett a legnagyobb és legnehezebb gép volt a világon. 165 tonna elszállítására alkalmas.

Forrás: Antonov

Boeing B-52 Stratofortress

A Boeing B-52 Stratofortress bombázó első modellje 1955-ben szállt fel. Mintegy 70 ezer font (közel 32 tonna) súlyú fegyvert képes elszállítani, a hagyományos precíziós bombáktól kezdve a nukleáris robbanófejekig.

Forrás: Boeing

Ilyushin Il-76

A szovjet-érában született Ilyushin Il-76 repülőgépet kifejezetten extrém körülményekre tervezték, rövid távolságú le-és felszállásra képes és nem csak aszfaltozott kifutópályán. További előnye, hogy tud közlekedni rossz időjárási viszonyok között is. 1971-ben mutatták be, majd három évvel később megkezdték a gyártását. Eddig összesen több mint 800 darab készült el belőle, amit ma is széles körben használ több ország.

Forrás: airforce-technology.com

Airbus Beluga

A BelugaXL repülőgépet 2014-ben fejlesztette az Airbus és 2020-ban tette meg első útját, több mint 200 tesztrepülést követően. A gép 63 méter hosszú és a világ teherszállítói gépei között a keresztmetszetét tekintve a legnagyobb, akár kettő darabot is el tud szállítani egyszerre az A350-es XWB gép szárnyai közül.

Forrás: Airbus

Boeing 747

A top10-es listára felkerült a Boeing 747-es gépcsaládja is, amelyből már több mint 1500 darabot épített az amerikai repülőgépgyártó. A 747-es nem csak a világ legnagyobb utasszállítója, de például repülő katonai parancsnoki központként is ismert az Air Force One miatt, a NASA-nak pedig űrsiklók és távcsövek szállítójaként is szolgál. Még az Iron Maiden is rendelkezik egy Boeing 747-essel, amit Ed Force One-nak kereszteltek el.

A légitársaságoknál kezd visszaszorulni a használata, fokozatosan kivonják a forgalomból, mivel már a keskenytörzsű repülőgépek között is vannak olyan hatótávúak, amelyek képesek átrepülni az óceánt.

Forrás: Boeing

Boeing C-17 Globemaster

Lehet, hogy a C-5 a legnagyobb amerikai katonai gép, de a C-17 Globemaster az igazi munkagép, az 1991 óta repülő teherszállító több mint 85 tonnát képes elszállítani. Csapatok és rakomány szállítására is alkalmas.

Forrás: Boeing

Airbus A380

Az Airbus A380-as az európai válasz a Boeing 747-es repülőgépre. Az A380-800 a valaha volt legnagyobb utasszállító repülőgép a befogadóképességét tekintve, akár 850 fő szállítására is alkalmas. A rivális géphez hasonlóan a sorsa, hogy kisebb gépekre cserélik le fokozatosan ezt, az eredetileg hosszú távú járatokra bevetett repülőgépet.

Forrás: Airbus

A címlapkép forrása: Lockheed Martin