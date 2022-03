Már biztos, hogy 2050-re megváltozik a világunk - De mennyibe fog mindez fájni?

Ha szerencsénk van, akkor egy 30 évre előrevetített változás drámai, de pozitív lesz. Viszont a globális gazdaság alapvető átalakítására lesz szükség ahhoz, hogy valóban elérjük 2050-re a nettó zéró kibocsátási célt. Ennek hatalmas költsége van, de tekinthetünk rá extra kiadás helyett egyfajta hosszú távú beruházásra is, amit azért teszünk, hogy élhető maradjon a világ, és később ne kelljen a katasztrófák sokszor megbecsülhetetlen költségeit megfizetni. A McKinsey januári elemzésében megbecsülte, hogy globálisan mennyibe fog kerülni a világnak a nettó zéró kibocsátási átállás, vagyis a fenntarthatósági célok elérése.

A kormányok és a vállalatok egyre inkább elkötelezik magukat, hogy fellépjenek az éghajlatváltozás ellen, ezzel párhuzamosan szembesülnek azzal, hogy a nettó zéró kibocsátási célhoz milyen hatalmas gazdasági átalakulásra van szükség. A McKinsey elemzése egy hipotetikus becslést fogalmazott meg a fenntartható átmenet keresletre, tőkeallokációra, költségekre és a munkahelyekre gyakorolt gazdasági hatásaira 2050-ig, az összes kibocsátás mintegy 85 százalékát kitevő energia- és földhasználati rendszerekre vonatkozóan.

A számításokhoz érdemes hozzátenni, hogy az Oroszország ellen hozott gazdasági szankciók, illetve az, hogy az országok most egyértelműen felismerték a orosz gáztól való függőség kockázatát, új megközelítést és cselekvést eredményezhet. Az átállás folyamatára modellezett korai és késő cselekvési tervek akár egy új, azonnali beavatkozással is bővülhetnek az energiaszektort érintően.

Az átállás biztosan egyenlőtlenül érintené az egyes ágazatokat, földrajzi területeket és közösségeket, annak ellenére, hogy növekedési lehetőségeket is teremtene.

A becslés szerint az energia- és földhasználati rendszerek fizikai eszközeire fordított tőkekiadások a nulla százalékos átmenet során 2021 és 2050 között mintegy 275 000 milliárd dollárra, azaz átlagosan évi 9200 milliárd dollárra rúgnának.

Ez a jelenlegi beruházásokhoz képest, 60%-os, vagyis akár 3500 milliárd dolláros éves költségnövekedést is jelenthet, ennyivel többet költenénk tehát alacsony kibocsátású eszközökre a jövőben. Összehasonlításképpen, ez a többletkiadás 2020 és 2050 között a globális GDP mintegy 2,8 százalékát tenné ki és megfelelne a 2020-as globális vállalati nyereség körülbelül felének, a teljes adóbevétel negyedének és a háztartási kiadások 7 százalékának.

Az évi 9200 milliárd dollár az új fizikai eszközök telepítését és a meglévő eszközök szén-dioxid-mentesítéséhez kapcsolódó kiadásokat foglalja magába. Nem tartalmazza az olyan kiigazításokat, támogatási kiadásokat, mint például a munkavállalók átképzése és átcsoportosítása, vagy a gazdaság egyes részeinek értékvesztése. Az eddigi kutatások nagyrészt a szükséges energetikai beruházások becslésére összpontosítottak és nem terjedtek ki további költségekre, amit az energiafelhasználó eszközökre (például a személygépkocsik és a hőszivattyúk teljes költsége), a mezőgazdasági és erdészeti beruházásokra, valamint a nagy kibocsátású fizikai eszközökre, például a fosszilis tüzelőanyag-alapú járművekre kell fordítani. Ez okozza, hogy más becslések jóval kisebb, mintegy 3000-4500 milliárd dolláros éves kiadást számítottak a nettó zéró kibocsátásra való átálláshoz.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 04. Rezsicsökkentés bécsi módra: tilos lesz az egyedi gázfűtés az új lakásokban

Honnan lehet pénzt szerezni?

A kérdésre a költések átcsoportosítása a válasz. Jelenleg a világban évi 3700 milliárd dollár - vagyis az összes átálláshoz szükséges kiadás 65 százaléka - megy a nagy kibocsátást okozó eszközökre, például a széntüzelésű erőművekre és a belső égésű motorral működő járművekre. Jelenleg az energiára, a közlekedésre, az épületekre, az iparra, a mezőgazdaságra, az erdészetre, és más földhasználatra 5700 milliárd dollárt költ a világ évente, ebből 2000 milliárd az alacsony, a már említett 3700 milliárd a magas kibocsátást generáló eszközökre megy el.

A nettó nulla forgatókönyvben az lenne a feladat, hogy a magas kibocsátású eszközökre fordított mai kiadásokból körülbelül 1000 milliárd dollárt átcsoportosítsunk az alacsony kibocsátású eszközök felé.

Az átcsoportosítással és a szükséges éves 3500 milliárd dolláros költségtöbblettel így már a nettó nullára való átálláshoz szükséges évi 9200 milliárd dollárból 6500 milliárd dollár (átcsoportosított 1000 + a jelenlegi 2000 + az új 3500 milliárd dollár) - vagyis az összes kiadás 70 százaléka - az alacsony kibocsátású eszközökre menne, megfordítva a mai tendenciát.

A nettó zéró 2050-es kibocsátási cél eléréséhez szükséges kiadások (energia, mobilitás, ipar, épületek, mezőgazdaság, erdészet és más földhasználat területeken) összetétele évente. Az új költségek 3500 milliárd dollárt tennének ki, a meglévőknél pedig 1000 milliárd dolláros átcsoportosításra lenne szükség a magas kibocsátású eszközöktől az alacsonyak felé. Forrás: McKinsey

A nettó nulla kibocsátású forgatókönyvben a fizikai eszközökre fordított összes kiadás mintegy 75 százaléka három ágazati csoportra - a mobilitásra, az energiára és az épületekre - esik.

Egy kedvezőbb helyzetkép esetén, ahol számíthatunk arra, hogy a jövőben egyes technológiák olcsóbbak lesznek, valamint a jövedelmek és a népesség növekedése miatt egyébként is többet költenének az országok a fenntarthatósági projektekre is, akkor valamivel kisebb éves többletkiadást kapunk a korábbi 3500 milliárd dollárnál. Tehát, ha az NGFS Current Policies forgatókönyvét vesszük alapul - amely figyelembe veszi a várható jövedelem- és népességnövekedést, valamint a jelenleg hatályos jogszabályokat és a kulcsfontosságú alacsony kibocsátású technológiák várható költségcsökkenését -, akkor a nettó nulla kibocsátási forgatókönyvben az éves többletkiadás körülbelül 900 milliárd dollár lenne.

Két lehetséges átállási költségmegoszlás: a fizikai eszközökre költött éves kiadások megoszlása szektoronként (ezermilliárd dollárban kifejezve) A jobb oldali ábra figyelembe veszi például a technológiai fejlődésből fakadó olcsóbb eszközöket. Forrás: McKinsey

A kockázatok kezelése kulcskérdés, amikor a világ átalakul

A jelentés további gazdasági szempontból aggályos következményekre is felhívja a figyelmet. Például arra, hogy az átállás bizonyos fizikai eszközök teljes elértéktelenedéséhez vezetne. Jelenleg pedig több ezermilliárd dolláros olyan eszközállománnyal rendelkeznek a cégek, amelyek a fosszilis tüzelőanyagokhoz kötődnek. Mivel a globális tőkeállomány függ ezektől az eszközöktől, és jelenleg az értékteremtés meghatározó részei, a leépítésük, illetve kivonásuk nagy körültekintést igényel. A becslések szerint például csak a villamosenergia-ágazatban 2050-re mintegy 2100 milliárd dollár értékű eszközállomány kerülhet a piacra. Ezeknek az értékvesztett eszközöknek mintegy 80%-a a ma működő, fosszilis tüzelőanyag-alapú erőművekhez tartozik, elsősorban olyan országokban, mint Kína és India.

Az eszközök leépítése a pénzügyi piacokra is hatással lehet, a tőzsdén jegyzett vállalatok mérlegében ezek ugyanis tőkeként szerepelnek. A magas kibocsátású eszközök "korai nyugdíjazása" értékcsökkenést, de akár csődöket, hitelkiesést is eredményezhet, ami a globális pénzügyi rendszerre is kihatással lehet.

A kockázatok kezelése fontos, de a létezésük, nem szabad, hogy beárnyékolja az átállás hosszú távú szükségességét és előnyeit. Az előzetes tőkekiadások ugyanis egyes ágazatokban működési megtakarításokat eredményezhetnek például a csökkentett üzemanyag-fogyasztás, a jobb anyag- és energiahatékonyság és az alacsonyabb karbantartási költségek révén.

Fontos felismerni tehát, hogy a tőkekiadások nem pusztán költséget jelentenek. A beruházások nagy része már most is költséghatékony és megtérülő.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 04. A műanyaggyártás egy igazi aknamező: az olajipari óriások megvédenék a műanyagokat

Az emberi faktorra is foglalkozni kell

Eddig az átállás anyagi oldaláról volt szó, az emberi faktor azonban az egyik kihagyhatatlan része. Egy ilyen léptékű változás a munkaerőpiacon is átalakulásokat fog eredményezni, 2050-ig világszerte mintegy 200 millió közvetlen és közvetett új munkahely jöhet létre, és mintegy 185 millió munkahelyet tűnhet el.

Részletesebben megnézve a globális munkaerőpiacot, például a fosszilis tüzelőanyagok kitermelése és előállítása, valamint a fosszilis alapú villamosenergia-ágazat munkaerő igénye az átállás következtében mintegy 9 millió, illetve 4 millió közvetlen munkahellyel lenne kevesebb, míg a megújuló energia, a hidrogén és a bioüzemanyagok terén 2050-ig mintegy 8 millió közvetlen munkahely jönne létre. Nagy számokról van szó, ugyanakkor a munkaerő átcsoportosításának mértéke az átállásból fakadóan kisebb lehet, mint például az automatizálásból, vagy az e-kereskedelemből eredő átcsoportosítás. A háttérben lévő októl függetlenül, a kiszoruló munkavállalóknak támogatásra és átképzésre lesz szükségük az átmenet során.

A teljes munkahelyveszteségek és -nyereségek szektoronként 2050-ig, a nettó zéró átálláshoz kapcsolódó közvetlen és közvetett munkahelyeket is beleértve. (millió darab munkahely) Forrás: McKinsey

Címlapkép: Getty Images