Csúnya lett a vége: 800 pontos mínuszban zárt a Dow

Tovább szakad az OTP árfolyama a hétfői kereskedésben, 8 százalékos mínuszban van a jegyzés, a grafikonon pedig nem könnyű kapaszkodókat találni. A 15 perces grafikonon látszik, hogy a 9400 forintos lokális mélypont által jelölt támasz is veszélybe került.

Ha ez a szint elesik, akkor az esés akár 8800-9000 forintos támaszzónáig is folytatódhat. Az továbbra is látszik, hogy napi és heti grafikonon is 30 alatt van az RSI (és havin is 37 pont, vagyis egyre közelebb van a túladott zónához), tehát a múlt csütörtökihez hasonló felpattanás most is benne van a pakliban.