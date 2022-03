Meddig tarthat a káosz az olajpiacon? Megszólaltak az elemzők

Az elmúlt hetekben egyre meredekebben emelkedett az olaj ára, az emelkedés ma begyorsult, 15-18 százalék pluszba lendült a Brent és a WTI ára. Szakértők szerint Európának nincs sok választási lehetősége, és rövid távon valószínűleg sokkal többet kell majd fizetnie az olajért, a gázért.

Elszállt az olajár

Ma reggel elpattant az olaj ára, a Brent árfolyama 135, a WTI árfolyama pedig 125 dollár közelébe emelkedett, előbbi idén már 60, utóbbi 55 százalékkal került feljebb.

Mit mondanak az elemzőcégek?

S&P Global

Az egyik legnagyobb bizonytalansági tényező az, hogy az Oroszország és a Nyugat közötti gazdasági háború eszkalálódása hatással lesz-e és hogyan befolyásolja majd az olaj- és gázáramlást, mondta Victor Shum, az S&P Global alá tartozó IHS Markit alelnöke. A NATO-tagok jelenleg az Oroszország által exportált napi 7,5 millió hordó nyersolaj és finomított termék több mint felét vásárolják meg, és a készletek már most is alacsonyak az Egyesült Államokban, valamint rekordalacsony szinten vannak Európában és Ázsiában - mondta. "Ennek a háborúnak több dimenziója váratlan zavarokhoz és kimenetelhez fog vezetni".

ANZ Banking Group

Mintegy napi 5 millió hordónyi olajkínálatot - mind a csővezetéken küldött nyersolajat, mind a tengeri szállítmányokat - érinthetik az új szankciók - mondta Daniel Hynes, az Australia & New Zealand Banking Group vezető árupiaci stratégája egy interjúban. Tekintettel arra, hogy ez az egész energiakomplexumban történik, Európának nincs sok választási lehetősége, és rövid távon valószínűleg sokkal többet kell majd fizetnie az olajért, a gázért és más üzemanyagokért - mondta Hynes.

JTD Energy Services

"A geopolitikai feszültségek, a bizonytalanság és a szorongás megugrása miatt elég nehéz lenne pontosan felmérni ennek a ralinak a csúcsát" - mondta egy interjúban John Driscoll, a JTD Energy Services alapítója Szingapúrban. "A 2008-2009-es pénzügyi válság idején, 2008 júliusában, hordónként 150 dollár körül indult be a kereslet rombolása" - mondta. Ez a kiugrás azonban a kínálatból fakad, és az árak túlszárnyalhatják ezt a szintet, mielőtt megnyugodnának.

Az orosz import embargója életünk legnagyobb káoszába taszíthatja az energiapiacokat - mondta Vandana Hari, a szingapúri székhelyű Vanda Insights alapítója egy interjúban. "Semmi sincs teljesen beárazva, mert ebben a háborúban minden tétnek vége" - mondta. Hari szerint nehéz elképzelni, hogy az Európai Unió beleegyezzen az orosz olajimport tilalmába, még akkor is, ha az Egyesült Államok belemegy ebbe, mivel ha Moszkva megtorlásba kezd, akkor Európában "kialudnának a fények".

Citigroup

Az orosz nyersolaj és gázolaj exportját már most is kerülik, mondták a Citigroup elemzői, köztük Ed Morse a bank nyersanyagokra vonatkozó negyedéves kilátásaiban. A Citi alapforgatókönyve szerint napi 500 ezer hordóval csökken az orosz termelés és 60 millió hordónyi tartalékot szabadítanak fel. Az optimista forgatókönyv szerint az orosz termelés 2022 végéig napi 2 millió hordóval csökken, amihez mintegy 120 millió hordónyi tartalék felszabadulása társul az Egyesült Államokból és más országokból. A Citi szuperbull forgatókönyve szerint Moszkva csak Kínába küldi majd a nyersolajat, és az OPEC+ részéről nem lesz válaszlépés. Az orosz-ukrán válság azt is jelenti, hogy nagy a valószínűsége többféle zavarkockázatnak, köztük a csővezetékek és kikötők károsodásának, a tartályhajók magasabb árfolyamának, az export súrlódásainak és a kibertámadásoknak, áll a jelentésben.

(Bloomberg)

Címlapkép: imaginima, Getty Images