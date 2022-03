Megvolt a pánikmélypont, jöhet a fordulat a tőzsdéken?

A piaci pánikok idején általában akkor szokott jönni a fordulat a tőzsdéken, amikor már mindenki a világvégéről beszél, és mindenki mindent temet. Ma kettő, a legfontosabb európai részvényindexek közül - a német DAX, valamint a francia CAC 40 - medvepiacba került; mindenki arról beszél, hogy a forint helyet milyen külföldi devizában konvertálja a megtakarításait; és a háború további eszkalálódásáról szólóan is egyre több diskurzust lehet hallani. Eközben a tőzsdéken több fontos instrumentumban fordulat, vagy fordulatra utaló jel kezd kialakulni a mai kereskedésben, ezeket gyűjtöttük össze. Természetesen azt senki sem tudja pontosan megmondani, hogy valóban mikor fog fordulni a piac, és nekünk sincs kristálygömbünk, de a jeleket mindenképp érdemes figyelni.

Napon belüli fordulat

A mai reggel az elmúlt hetekhez hasonlóan indult a tőzsdéken: gyakorlatilag a fontosabb tőzsdeindexek közül minden durva mínuszban volt, kezdetben Ázsiában, majd Európában is. Viszont ma délutánra hirtelen elkezdett javulni a hangulat, és a korábbi 3-5 százalékos indexszintű esést nagyon gyorsan elkezdték ledolgozni az európai tőzsdék, jelenleg ott tartunk, hogy a német, a francia és a magyar tőzsde is kevesebb mint 1 százalékos mínuszban van.

A fordulathoz mindig szükség van valami triggerre, ma délután ez részben a Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Dmitro Kuleba közti találkozónak a híre, amelyre csütörtökön a törökországi Antalyában kerül sor.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 07. Fontos találkozó jön az orosz és az ukrán külügyminiszter között

Amikor mindenki pánikol, akkor kell venni

A mostanihoz jellemző piaci pánikhelyzetekre jellemző, hogy olyankor szokott megérkezni a fordulat, amikor előkerülnek a legszélsőségesebb forgatókönyvek. Ilyen például a Costa Ricára való kiköltözés komoly fontolgatása az ismerősi körben, vagy a megtakarítások euróra váltása 400 forintos árfolyamon. Mindeközben az egyik legfontosabb európai részvényindex, a DAX esetében például ma beszélhetünk arról, hogy az index medvepiacra került definíció szerint, vagyis a január 5-i csúcsról több mint 20 százalékot esett. Ez (hasonlóan a halálkereszthez, amely mire megjelenik, általában már fordul az árfolyam) általában rövidtávon sokkal inkább vételeket szokott hozni, sem mint további eladásokat - részben ennek köszönhető, hogy a DAX ma jelentős mértékben le tudta dolgozni a napon belüli esést. A DAX grafikonján emellett napi és a heti grafikonon is túladottság látszik, ami indokolja a mostani felpattanást.

Egy másik érdekes grafikon az olajé a mai napról: a Brent extrém módon túlvett jelenleg, 81,9 feletti az RSI. Egy korrekció már nagyon érik az olaj esetében, hiszen az összes fontosabb időtávon túlvett, még a havi charton is 81,8-as az RSI. Napon belül egyébként durván bele is adtak, 134,91 dollárról 118 dollárra esett ma a júniusi leszállítású Brent árfolyama. Emiatt egy klasszikus hullócsillag alakzat rajzolódott ki a grafikonon, hatalmas felső árnyékkal, ami szintén fordulós jel, tehát elméletben jöhet egy kör lefelé.

A magyar tőzsdén is láttunk ma egy jelentősebb fordulatot. A BUX napon belül 6,1 százalékos mínuszban is járt ma, ehhez képest csak 0,9 százalékos az esés most, így kialakult egy méretes alsó árnyék, a mai napi gyertya pedig kezd egy szép fordulós kalapácsot formálni.

Nehéz úgy írni a BUX-ról, hogy közben az OTP-t nem említjük meg, hiszen a hazai bankpapír is szépen visszajött ma, ami részben annak volt köszönhető, hogy jól látható RSI divergencia alakul ki a grafikonon. A négy órás charton látszik, hogy miközben az árfolyam egyre alacsonyabb mélypontokat produkált, az RSI egyre magasabb mélypontokat vett fel, ez pedig vételi jelzés révén meghozhatta a vevőket.

Végül pedig, ha napon belüli fordulatról van, szó muszáj megemlíteni a forintot is. A hazai fizetőeszköz egészen 400 forintig gyengült az euróval szemben ma délelőtt. Ehhez képest azonban hét egységet jött vissza ma délután a jegyzés, bár ezt túlzás lenne fordulós jelzésnek tekinteni. Mindazonáltal a napi (84) és a heti (74,6) charton is durván túlvett az EURHUF devizapár, vagyis egy rövidtávú fordulat érik már.

Ahogy a bevezetőben is felhívtuk rá a figyelmet, természetesen senki sem látja előre, hogy mikor jön a tényleges fordulat a tőzsdéken, de a mai jelek mindenképp biztatók, és egy akkora esés után, mint amit az európai tőzsdéken láttunk az elmúlt hetekben, már benne van a pakliban egy visszapattanás.

Címlapkép: Shutterstock