Itt az utolsó hely, ahol még fogadhatsz az orosz részvénypiacra

Az elmúlt napokban egymás után függesztették fel az orosz részvények kereskedését, Moszkvában és Londonban sem lehet már velük kereskedni, az orosz ETF-eket pedig szintén szinte az összes piacon felfüggesztették. De csak szinte, mert van egy kicsi japán ETF, amiben még folyik a kereskedés.

Egy Tokióban jegyzett ETF áll a világ figyelmének középpontjában, mint az orosz részvényekre való fogadások valószínűleg utolsó célpontja, miközben a londoni és New York-i helyszínek az ukrajnai inváziót követően felfüggesztik az orosz eszközöket követő termékeket.

Az alap tényleg nem nagy, eszközértéke csupán 7,5 millió dollárnak felel meg, ma a Next Funds Russia RTS Linked ETF-ben közel félmillió dollárnyi volt a forgalom.

A tőzsdén kereskedett alap az orosz RTS részvényindexet követi, és úgy tűnik, hogy az utolsó termék, amely globálisan még működik, miután a SIX Swiss Exchange kedden a kereskedés során leállította az iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF-et.

Nem világos, hogy a Nomura által kibocsátott tokiói termék meddig fog kereskedni. Az ETF-struktúra lehetővé teszi, hogy az alapokban akkor is folyjon a kereskedés, amikor az alaptermékekben nem, de ez általában feltételezi, hogy a likviditás valamilyen szintje végül visszatér. Az Oroszországgal szembeni szankciók súlyossága miatt az ország eszközeivel való kereskedés kilátásai a belátható jövőben távoliak, ezért most világszerte több alapot is leállítottak.

Az ETF legnagyobb kitettsége a Gazpromban van, amelynek részvényeivel február vége óta nem kereskednek Moszkvában, Londonban jegyzett letéti jegyei pedig a múlt héten 90 százalékot estek a felfüggesztésig.

(Bloomberg)

Címlapkép: Ekaterina savyolova, Getty Images