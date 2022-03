Megjelent az uniós mesterterv: így rázná le Európa az orosz energiafüggőséget

MTI | Portfolio 2022. március 08. 16:16

Az Európai Bizottság javaslatot terjesztett elő, hogy Oroszország ukrajnai háborújára válaszul már jóval 2030 előtt függetlenítse Európát az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól. A terv számos intézkedést vázol az emelkedő európai energiaárakra történő reagálástól az európai gázkészletek mielőbbi feltöltéséig - közölte Frans Timmermans európai zöld megállapodásért felelős uniós biztos Strasbourgban kedden. A javaslatból az is kiderül: az árakat kivételes körülmények esetén szabályozni is lehet, ideiglenes árkorlátozás is szerepelhet a lépések között.