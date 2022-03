Megütik az orosz szankciók az egész légiközlekedést: vége az olcsó repülőjegyeknek?

Portfolio 2022. március 08. 16:41

Az olajár robbanásával együtt az olajszármazékok árfolyama is elszállt az elmúlt hetekben, ahogy az orosz-ukrán háború fejleményei és a várt olajpiaci szankciók miatt erősödtek a kínálat oldali aggodalmak. A repülőgépekben is használt kerozin árfolyama 2008 óta nem látott magasságba emelkedett, ez pedig újabb csapást mérhet a légitársaságokra, amelyeknél még javában zajlik a felépülés a koronavírus-válságból. A légitársaságok emelkedő működési költségekkel, az utazók pedig magasabb jegyárakkal találhatják szembe magukat. Az Oroszország ellen bevezetett szankcióktól pedig nem csak a légitársaságok szenvednek, de az egész szélesebb körű légiközlekedés, a lízingcégek és a repülőgépgyártók is.