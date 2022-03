Short squeeze, ötszörözés, teljes őrület - Ezek vannak most a nikkel piacán

A nikkel ára soha nem látott szintre, tonnánként 100 000 dollár fölé emelkedett a londoni fémtőzsdén, egy hatalmas short squeez következtében, amelyben egy nagy állami tulajdonú kínai bank is benne volt - csak épp a mozgás rossz oldalán. A világ egyik vezető árutőzsdéjén a mozgás miatt módosítani kellett a szabályzatot, majd ma felfüggesztették a kereskedést a nikkellel, hogy elkerüljék a piaci összeomlást. Az áremelkedés részben azért is aggasztó, mert például az elektromos autókban használt fémek majdnem ötöde nikkel , de az energiaátmenet szempontjából szintén fontos szélturbinákban is használják a nyersanyagot.