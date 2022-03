Bombahír a kriptósoknak, nagyon elindult a piac

Kedd este az amerikai pénzügyminisztérium honlapjára kikerült egy közlemény, amely arról a Joe Biden féle, hónapok óta várt kormányrendeleltről szólt, amely az amerikai kriptoipar szabályozását célozza. A közlemény Janet Yellen pénzügyminiszter szavait idézi, és alapvetően március 9-re volt dátumozva, tehát véletlenül jelent meg tegnap. Nem sokkal a megjelenés után le is vették a kormányzati oldalról, azonban egy archivált verzió továbbra is elérhető ezen a linken.

Ez alapján, a kriptovalutákról szóló elnöki rendelet támogatja a felelős innovációt, és összehangolná az amerikai politikát a kormányzati ügynökségek között, ez pedig jelentős előnyökkel járhat a fogyasztók és a vállalkozások számára.

A rendelet értelmében a pénzügyminisztérium intézményközi kollégákkal együttműködve jelentést készít a pénz és a fizetési rendszerek jövőjéről

- idézi Yellen szavait a közlemény.

"Üdvözlöm ezt a konstruktív megközelítést az átgondolt kriptoregulációhoz, és örömmel várom a különböző érdekeltekkel való együttműködést annak érdekében, hogy az Egyesült Államok továbbra is vezető szerepet töltsön be a kriptó területén" - tweetelte Cameron Winklevoss, a Gemini kriptotőzsde alapítója. A nyilatkozat alapján a kriptorendelet pozitív, és összehangolt, átfogó megközelítésre szólít fel a digitális eszközpolitikával kapcsolatban, amely támogatja a felelős innovációt - tette hozzá.

