Kik lettek 2022 Digitális Női Vállalkozói? Mutatjuk a teljes listát!

Szerdán adta át a Portfolio és a Vodafone a 2022-es Év Digitális Női Vállalkozója Díjat. A díjjal a Vodafone és a Portfolio célja, hogy felhívja a figyelmet a női vállalkozók munkájára, sikereire, és arra, mennyire fontos, hogy egy vállalkozás az online térben is megállja a helyét és éljen a digitalizáció adta lehetőségekkel, melyek sok esetben új piaci lehetőségeket, gyorsabb és rugalmasabb reagálást és ezzel nagyobb rezilienciát biztosítanak a KKV-k számára.

Az Év Digitális Női Vállalkozója Díj 2022 nyertesei:

Dr. Árvai Anita, étteremtulajdonos, gasztroinfluencer, @veganeeta

Beh Mariann, kertészmérnök, @bazsalikomoskert

Burján Szafi, @burjan_szafi

Debreczeni Dóri, fitness edző, sportoló, @debreczenidora

Forgács Mariann, közösségi média szakértő, a Be Social social media ügynökség alapítója és társügyvezetője, @mankagram

Kovács Rami, fitnesz edző, @kovirami_fit

Muszula Timi, virágkötő és a Cloé Café kávézó franchise alapítója, @lauraviragtimi

Rácz Judit, kozmetikai vegyész, a Skinsmart.hu alapítója, @skinsmarthu

Szalai Dóra, cukrász, @chezdodomacaron

Viszkok Fruzsi, digitális tartalomfejlesztő, @vfruzsi

A díjátadón Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója elmondta, hogy az esélyegyenlőség jegyében a Vodafone a kis-és középvállalkozások támogatását, megerősítését is fontosnak tartja, hiszen mindannyiunk érdeke egy erős, lehetőségekkel teli sokszínű és piaci környezet megteremtése. A Vodafone a most díjazott 10 női KKV-vezető sikerével másokat is inspirálni szeretne.

Balogh Gabriella, a Portfolio Csoport társtulajdonosa köszöntőjében arról beszélt, hogy minél szélesebb körben kell megismertetnünk azt, hogy milyen fontos a gazdaságnak a vállalkozó nők munkája. Azzal, hogy bemutatjuk sikereiket, másokat is ösztönözhetünk arra, hogy legyenek innovatívak, kreatívak, és legfőképp bátrak ahhoz, hogy saját vállalkozást építsenek.

A Portfolio Magyarország üzleti hírportáljaként kiemelt figyelmet fordít a hazai vállalkozásokra, így azokra is, amelyeket nők vezetnek. A rangos szakmai elismerés szakmai partnere a Vodafone Magyarország, a digitális vállalkozások partnere. A toplista összeállításában a vállalkozók üzleti eredményessége mellett figyelembe vettük az online térben betöltött szerepüket, tevékenységüket is.