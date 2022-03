Lépett a Shell: újabb korlátozást vezet be a benzinkutakon

A mai naptól kezdve legfeljebb 25 ezer forintért lehet tankolni a Shell magyarországi, kisnyomású kútoszlopokkal felszerelt töltőállomásain, közölte a vállalat a Telex megkeresésére.

Az intézkedés 106 benzinkutat érint.

A Shell célja, hogy „az alapvetően személyautó-forgalmat kiszolgáló kisnyomású kútoszlopoknál kiküszöbölje a hirtelen nagyarányú készletlefogyást” – áll a vállalat közleményében.

A Shell korábban már bevezetett korlátozásokat, a nemzetközi tranzitútvonalak mellett lévő tizenkét állomáson legfeljebb 100 liter üzemanyagot lehet alkalmanként tankolni, ez a korlátozás továbbra is érvényben marad.

Arról, hogy a Mol benzinkútjain mi a helyzet, Hernádi Zsolt beszélt tegnap az ATV-ben. Az esetleges tankolási korlátozásokkal kapcsolatban a Mol elnöke elmondta, hogy azok a mennyiségek, amik most is vannak, 70-80-100 liter kiadható mennyiség, ezt a nagyságrendet továbbra is tartja a Mol, azért, hogy folyamatos legyen a kiszolgálás.

Nem lehet probléma egy normál személyautót megtankolni,

emelte ki Hernádi Zsolt, aki tegnap az RTL Klubnak azt nyilatkozta, hogy nincs üzemanyaghiány Magyarországon, és nem hiszi, hogy baj van, szerinte a szomszédban zajló háború miatt kezdtek rémhírek terjedni, amiket a Covid-járvány idején kitört vécépapír-pánikhoz hasonlított.

A Mol egy hete vezetett be korlátozásokat, amik értelmében normál kutakon bármely tankoláskor (személygépjármű, kisteherautó, tartály, kanna, hordó stb.)

100 literben maximálták az egyszeri vásárláskor engedélyezett tankolási mennyiséget, függetlenül attól, milyen fizetőeszközzel rendezik azt.

Nagyteljesítményű kutaknál a maximált mennyiség nem haladhatja meg az alkalmankénti 500 litert, függetlenül attól, milyen fizetőeszközzel rendezik az. Korlátlanul vehet azonban üzemanyagot nagyteljesítményű kutakról az, aki üzemanyagkártyával tankol.

Tegnap a Mol közleményben reagált a kialakult helyzetre, amelyben közölték, hogy Magyarország kőolajellátása zavartalan, a Mol készletei és finomítói kapacitása elegendő ahhoz, hogy az ország üzemanyagigényét lefedje. A vállalat nyomon követi a világpiaci folyamatokat és folyamatosan vizsgálja, milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy biztosítsa az egyenletes, országos ellátást. A Mol a megnövekedett fogyasztói igények ellenére is ki tudja szolgálni a hazai autósokat, hiszen jelenleg is teljes kapacitással, a szokásos mennyiségben állítja elő az üzemanyagot. A vállalat készletei és termelése stabil bázist ad ahhoz, hogy zavartalan legyen az ellátás - tették hozzá.

Tegnap számoltunk be arról, hogy 41 és 60 forinttal drágultak nagykereskedelmi benzin- és gázolajárak, de pénteken még ennél is nagyobb áremelkedés jön.

Ha nem lennének hatósági árak, akkor az üzemanyag átlagárak az alábbiak szerint alakulnának a benzinkutakon:

95-ös benzin : 640 Ft/liter

Gázolaj: 717 Ft/liter

Márciusban a benzin ára bruttó 120 forinttal, a gázolaj ára pedig 182 forinttal emelkedett.

A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke, Egri Gábor korábban arról beszélt, a következő hónapokban könnyen ellátási hiány alakulhat ki a magyar benzinkutakon.

A magyar kormány tavaly novemberben benzinárstopot vezetett be, a normál benzin és a gázolaj kiskereskedelmi árát literenként 480 forintban maximalizálták, ez május 15-éig marad érvényben. Február végén a normál üzemanyagok nagykereskedelmi árának plafonját is literenként 480 forintban rögzítették.

