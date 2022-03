Koronavírus: van értelme a negyedik oltásnak? – Hamarosan megtudhatjuk

A cégvezér hozzátette, hogy hamarosan átadják a gyógyszerhatóságnak és a járványügyi központnak (CDC) az adatokat a negyedik oltás szükségességéről, de a saját következtetéseiket nekik kell levonniuk. Egyértelmű, hogy egy omikronos környezetben szükség van az immunválasz fokozására – mondta el Albert Bourla.

A Pfizer vezetője azt is elmondta, hogy egy olyan vakcinát fejlesztenek most, ami az összes vírusvariánst lefedi, beleértve az omikront is. A tartós védőoltás elkészítése is kiemelt feladat, mert nem kaphatunk öt-hat havonta oltást. Számos klinikai vizsgálat zajlik, amiket a hónap végén elkezdenek kiértékelni – mondta el Albert Bourla, hozzátéve, hogy az előzetes adatok alapján optimista.

A normalitáshoz való visszatérés közepette is ébernek kell lenni a vakcinafejlesztésekkel, a cél, hogy a vírus előtt járjunk - véli a cégvezér.

