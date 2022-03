Zuhanás a hongkongi és a kínai tőzsdén, esik Európa is

A magyar tőzsdén szünetel a kereskedés hétfőn és kedden a március 15-i nemzeti ünnep miatt, külföldön azonban a szokott rendben zajlik az élet a tőzsdéken. A befektetők továbbra is az orosz-ukrán háborús fejleményekre fókuszálnak, de fél szemmel Kínára is figyel a világ, ahol 2020 óta nem látott koronavírus-járványhullám készül kibontakozni, tovább fenyegetve a globális ellátási láncokat. Az ázsiai tőzsdéken jelentősebb eséseket lehetett látni ma reggel, az európai részvénypiacokon azonban erősödésekkel indult a hét, különösen a német tőzsdén, miután a befektetők diplomáciai áttörésben reménykednek az orosz-ukrán háborúban. Az amerikai indexek már nem tudtak emelkedni délután, nagyot esett a Nasdaq. Közben az olajpiacon is lejtmenet bontakozott ki, a WTI 100 dollár alatt is járt ma.