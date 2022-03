Remek hír érkezett az ukrán frontról, emelkednek a tőzsdék

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,8 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 2,1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 3,2 százalékot emelkedett.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 1,09 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 8,41 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 5,1 százalékkal került feljebb.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,89 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,22 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,54 százalék pluszban nyithat.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,47 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,6 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,94 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

A hét közepén itthon is beindul az élet, ma reggel az MNB statisztikai mérlegének februári adatára, valamint a januári építőipari statisztikára lesz érdemes figyelni. Emellett a hosszú hétvége miatt egy nappal csúszik az ÁKK szokásos kincstárjegy-aukciója is. A befektetők azonban elsősorban a Fed esti kamatdöntő ülésére figyelnek majd. És itt érdemes kiemelni, hogy a nyári időszámítás miatt a következő két hétben minden egy órával előbb lesz a tengerentúlon magyar idő szerint, Amerikában ugyanis vasárnap már átállították az órákat, mi viszont csak március végén fogjuk. Vagyis a jegybanki döntés is a szokásos nyolc helyett este hétkor érkezik, fél órával később pedig Jerome Powell elnök tart sajtótájékoztatót. A kamatdöntéssel egyidőben jön a Fed friss gazdasági előrejelzése és a kamatpályára vonatkozó dot plot is. Az orosz-ukrán háború előtt arról szóltak a várakozások, hogy az amerikai jegybank akár 50 bázisponttal is emelheti a kamatot, mostanra 25 bázispontra mérséklődtek ezek a várakozások.

2022. március 14-20. makronaptár Magyar makrogazdaság március 16. szerda 8:30 MNB Statisztikai mérleg feb. március 16. szerda 9:00 KSH Építőipar jan. március 16. szerda 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció március 17. csütörtök 9:00 KSH Vendégéjszakák száma jan. március 17. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) március 17. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) Nemzetközi makrogazdaság március 15. kedd 3:00 Kína Ipar feb. március 15. kedd 3:00 Kína Kiskereskedelem feb. március 15. kedd 11:00 Németo. ZEW hangulatindex márc. március 16. szerda 13:30 USA Kiskereskedelem feb. március 16. szerda 19:00 USA Fed kamatdöntés március 16. szerda 19:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója március 17. csütörtök 12:00 Töröko. Kamatdöntés március 17. csütörtök 13:00 UK Bank of England kamatdöntés március 17. csütörtök 14:15 USA Ipar feb. március 18. péntek 0:30 Japán Infláció feb. március 18. péntek 4:00 Japán Kamatdöntés Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén -2,8 százalékos elmozdulással a FTSE index áll az élen, a sereghajtó 21,3 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 2,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 27,4 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 28,2 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 33 544,34 1,8% 2,8% -4,1% -7,7% 1,8% 60,1% S&P 500 4 262,45 2,1% 2,2% -4,7% -10,6% 7,4% 78,7% Nasdaq 13 458,56 3,2% 1,4% -7,9% -17,5% 2,9% 148,5% Ázsiai részvényindexek Nikkei 25 346,48 0,2% 2,2% -5,7% -12,0% -14,9% 29,5% Hang Seng 18 415,08 -5,7% -11,3% -24,4% -21,3% -36,1% -22,6% CSI 300 3 983,81 -4,6% -6,6% -13,4% -19,4% -20,9% 15,0% Európai részvényindexek DAX 13 917,27 -0,1% 8,5% -9,7% -12,4% -3,8% 15,9% CAC 6 355 -0,2% 6,6% -9,0% -11,2% 5,3% 27,5% FTSE 7 175,7 -0,2% 3,0% -5,7% -2,8% 6,3% -2,6% FTSE MIB 23 499,86 0,3% 5,2% -12,9% -14,1% -2,6% 18,8% IBEX 8 236,1 0,0% 5,8% -5,5% -5,5% -4,6% -17,5% Régiós részvényindexek BUX 42 905,55 0,0% 3,3% -16,4% -15,4% -1,8% 31,5% ATX 3 207,43 -0,6% 7,9% -18,6% -16,9% 1,3% 13,9% PX 1 302,19 -1,0% 3,2% -10,4% -8,7% 20,4% 33,0% WIG20 60 656,75 1,0% 4,7% -10,2% -12,5% 1,9% 2,6% Magyar blue chipek OTP 12 045 0,0% 9,5% -30,6% -27,4% -10,2% 43,3% Mol 2 590 0,0% -1,9% -2,2% 2,8% 16,7% -1,1% Richter 7 140 0,0% 3,9% -10,2% -18,2% -15,6% 9,1% Magyar Telekom 394 0,0% -2,1% -9,1% -4,3% -3,9% -20,4% Nyersanyagok WTI 96,44 -6,4% -22,0% 4,7% 28,2% 47,5% 99,2% Brent 99,26 -5,7% -22,5% 6,3% 26,6% 43,9% 90,6% Arany 1 925,05 -1,6% -6,4% 4,1% 5,6% 11,3% 60,4% Ezüst 24,93 -1,1% -7,2% 6,9% 7,1% -4,6% 47,7% Devizák EURHUF 371,6550 -0,4% -4,5% 5,0% 0,8% 1,2% 19,8% USDHUF 338,6841 -0,3% -5,4% 8,7% 4,5% 9,9% 16,0% GBPHUF 441,4199 -0,7% -5,4% 4,7% 0,5% 3,2% 24,4% EURUSD 1,0974 -0,1% 0,9% -3,4% -3,5% -7,9% 3,2% USDJPY 118 0,0% 2,1% 2,0% 2,5% 8,1% 2,9% GBPUSD 1,3067 0,1% -0,3% -3,4% -3,5% -5,7% 6,9% Kriptovaluták Bitcoin 39 302,7 -0,9% 1,4% -11,8% -15,0% -29,4% 3 025,9% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 2,16 0,9% 15,4% 5,2% 44,2% 34,4% -13,7% 10 éves német állampapírhozam 0,29 -14,5% 336,4% 2,1% -260,9% -177,0% -30,6% 10 éves magyar állampapírhozam 5,96 0,0% 1,2% 19,9% 30,1% 115,9% 59,8% Forrás: Refinitiv, Portfolio

