Tovább folytatódik a háború, feszülten figyelnek a befektetők - mire lehet ma számítani?

Portfolio 2022. március 16. 07:47

Európában az orosz-ukrán hírekre figyelnek továbbra is a befektetők, tegnap hivatalosan is jóváhagyta az EU a negyedik szankciócsomagot, ami többek között egy sor acéltermékre vonatkozó behozatali tilalmat foglal magában, ez mintegy 3,3 milliárd euró összegű exportbevétel-kiesést jelent majd Oroszország számára. Ma a háború mellett az amerikai Fed kamatdöntésére is figyelhetnek a befektetők, ami után Jerome Powell elnök tart majd sajtótájékoztatót. Az orosz-ukrán háború előtt arról szóltak a várakozások, hogy az amerikai jegybank akár 50 bázisponttal is emelheti a kamatot, mostanra 25 bázispontra mérséklődtek ezek a várakozások. Az ukrán–orosz tárgyalások bár nehezen haladnak, de mind az orosz, mind az ukrán tárgyalófél óvatos optimizmusának adott hangot a legutóbbi, ötödik fordulót követően, vélhetően ennek is köszönhetően jó hangulatban indulhat ma a kereskedés az európai tőzsdéken.