Elhalasztja az orosz koronavírus-vakcina értékelését a WHO

Az Egészségügyi Világszervezet illetékese szerda este jelentette be, hogy az orosz-ukrán háború miatt elhalasztja a Szputnyik V nevű koronavírus elleni vakcina sürgősségi felhasználásra vonatkozó értékelését. Mindez nem egyfajta válaszcsapás, vagy büntetőintézkedés a WHO részéről, az illetékes szakértő ugyanis arra hivatkozott, hogy az oroszországi látogatásuk az invázió miatt ellehetetlenült.

Mariângela Simão, a WHO gyógyszerekhez és egészségügyi termékekhez való hozzáférésért felelős főigazgató-helyettese egy szerdai sajtóeseményen a Reuters tudósítása szerint azt nyilatkozta, hogy március 7-én kellett volna ellenőrzéseket végezniük Oroszországban, ám ezeket egy későbbi időpontra halasztották. Arról is beszélt, hogy az új időpontokat a lehető leghamarabb megállapítják.

A hírügynökség arra is emlékeztet, hogy Oroszországban széles körben használják ezt a vakcinát és több mint 60 országban engedélyezték már a Szputnyik V oltóanyagot, valamint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) felülvizsgálata is folyamatban van.

A WHO illetékese arról is beszélt, hogy az utazás elhalasztása technikai okokkal is összefügg, így például, hogy nem tudnak repülőjegy-foglalást intézni, problémák lehetnek a hitelkártyák elfogadásával.

A nyilatkozat alapján tehát jól látható, hogy a nemzetközi szervezet részéről ez nem egyfajta büntetőintézkedésként értékelhető, hanem egész egyszerűen technikailag lehetetlenült el az akció és így a Szputnyik V vakcina további részletes értékelése.

Címlapkép forrása: MTI/Balázs Attila