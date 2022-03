Jön az új elektromos Porsche, 2030-ra az új Porschék 80 százaléka elektromos lesz

Tavaly, történetében először több mint 300 ezer autót adott el a Porsche, az új rekordhoz pénzügyileg is erős eredmény, rekord üzemi eredmény társult, mondták el a sportautó-gyártó vezetői a Porsche AG ma délelőtt tartott éves sajtókonferenciáján. Az elmúlt hetek eseményei, az ukrajnai háború azonban a Porsche-gyárak ellátási láncait is érinti, egyes esetekben már nem lehetséges a menetrend szerinti termelés. A kialakult helyzet ellenére a vállalat fenntartja a hosszútávú profitabilitási célkitűzéseit, és tovább halad előre a modellpaletta villamosításában, az évtized közepére jön a kizárólag elektromos meghajtású 718-as Porsche.

Komoly kihívások, megerősített hosszú távú tervek

A Porsche AG éves sajtókonferenciáját Oliver Blume, a Porsche AG igazgatótanácsának elnöke nyitotta meg, a bevezetőben természetesen az aktuális helyzettel, az ukrajnai háborúval is foglalkozott, kiemelve, hogy a Porsche a békés, nemzetközi jog betartása melletti rendezés híve.

"A Porsche nagy aggodalommal és megdöbbenéssel figyeli az ukrajnai fegyveres konfliktust" - mondta Oliver Blume. "Továbbra is reménykedünk az konfliktus beszüntetésében és a diplomáciai útra való visszatérésben. Az emberek biztonsága és integritása a legfontosabb." Az ukrajnai rászorulók megsegítésére a Porsche AG összesen 1 millió eurót adományozott. A Porsche üzleti tevékenységére gyakorolt hatás mértékét egy munkacsoportban szakértők folyamatosan követik.

A Porsche-gyárak ellátási láncai érintettek, ami azt jelenti, hogy egyes esetekben már nem lehetséges a menetrend szerinti termelés.

A vállalat a kialakult helyzet ellenére kitart a korábban meghatározott megtérülésre vonatkozó célja mellett:

"Gazdasági és politikai szempontból egyaránt kihívásokkal teli hónapok állnak előttünk, de ennek ellenére kitartunk az évek óta szilárdan rögzített stratégiai célunk mellett, amely szerint hosszú távon legalább 15 százalékos működési árbevétel-arányos megtérülést kell biztosítanunk" - hangsúlyozta Lutz Meschke pénzügyi igazgató.

"Munkacsoportunk már megtette a kezdeti intézkedéseket eredményeink biztosítására. Így kívánjuk biztosítani, hogy továbbra is teljesíteni tudjuk magas eredménycéljainkat. Hogy ez mennyire sikerül, az a külső kihívásoktól is függ, amelyeket nem tudunk befolyásolni." Belsőleg azonban a Porsche minden feltételt megteremtett a sikeres üzleti modellhez: "Stratégiai, működési és pénzügyi szempontból a Porsche kiváló helyzetben van. Ezért bizakodva tekintünk a jövőbe - és üdvözöljük a Porsche AG tőzsdei bevezetésének megfontolását. Ez lehetővé tenné a Porsche számára, hogy növelje ismertségét és vállalkozói szabadságát. Ugyanakkor a Volkswagen és a Porsche a jövőben is profitálhatna a közös szinergiákból."

Rekordeladások 2021-ben, fokozódik a modellpaletta elektromosítása

2021-ben a Porsche világszerte 301 915 járművet szállított ki ügyfeleinek. Ezzel

a vállalat történetében először sikerült átlépni a 300 ezres szintet.

A legkelendőbb modell a Macan (88 362) és a Cayenne (83 071) volt. A Taycan kiszállítási számai több mint kétszeresére nőttek: 41 296 ügyfél vette át az első tisztán elektromos Porschét. Ezzel még az 911-est is megelőzték, bár utóbbi is új rekordot állított fel 38 464 darabbal.

Az elektromos modellekkel kapcsolatban Oliver Blume elmondta, hogy

a Porsche egy újabb modellel fokozza az elektromos offenzíváját, az évtized közepére a 718-as modellt kizárólag tisztán elektromos formában kínálják.

Tavaly az Európában átadott új Porschék közel 40 százaléka már legalább részben elektromos - azaz plug-in hibrid vagy teljesen elektromos - volt. A Porsche emellett bejelentette, hogy 2030-ra szén-dioxid-semlegessé kíván válni.

"2025-ben a Porsche összes új eladásának fele várhatóan elektromos - azaz teljesen elektromos vagy plug-in hibrid - járművek értékesítéséből származik majd" - jelentette be Oliver Blume.

2030-ban a tisztán elektromos meghajtású új járművek aránya meghaladja a 80 százalékot.

A célok elérése érdekében a Porsche a partnereivel közösen prémium töltőállomásokba - és ezen felül saját töltőinfrastruktúrájába - fektet be. További kiterjedt beruházások áramlanak az olyan alapvető technológiákba, mint az akkumulátorrendszerek és a modulgyártás. Az újonnan alapított Cellforce csoportban nagy teljesítményű akkumulátorcellákat fejlesztenek és gyártanak, amelyek várhatóan 2024-re lesznek készen a sorozatgyártásra.

Pénzügyileg is erős volt 2021

A Porsche AG 2021-es éve kifejezetten erős volt. A vállalat árbevétele 15 százalékkal 33,1 milliárd euróra emelkedett, az üzemi eredmény 27 százalékkal 5,3 milliárd euróra nőtt, ami új rekord.

A Porsche így 16 százalékos üzemi marzsot ért el, meghaladva a hosszútávú célok között szereplő 15 százalékos szintet.

Lutz Meschke, az igazgatótanács elnökhelyettese az erős számok alapját a Porsche AG termékpalettája mellett az egészséges költségszerkezetben látja: "Üzleti számaink vállalatunk kiváló jövedelemtermelő képességét tükrözik. Bizonyítják értékteremtő növekedésünket és üzleti modellünk sikerességét, még olyan nehéz körülmények között is, mint a félvezetőhiány." A nettó cash flow 1,5 milliárd euróval 3,7 milliárd euróra nőtt 2021-ben.

„A Porsche tovább növelte hatékonyságát, ez a feszült gazdasági helyzet ellenére is mozgásteret biztosít számunkra, hogy beruházzunk vállalatunk jövőbeli versenyképességébe. Határozottan megyünk előre a villamosításba, a digitalizációba és a fenntarthatóságba történő beruházásokkal Optimista vagyok, hogy a Porsche megerősödve kerül ki a jelenlegi globális válságból”, mondta Meschke.