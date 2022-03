Morgan Stanley: nagyon közel lehetünk a ciklus végéhez

A befektetők szempontjából kiemelt fontossággal bír az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, amely múlt héten elindította az új kamatemelési ciklust az infláció megfékezése miatt. Sok elemzőt aggaszt azonban, hogy a Fed egy esetlegesen lassuló gazdaságban szigoríthat, és utóbbi teóriát támasztja alá a Morgan Stanley legutóbbi elemzése. A bank elemzői elsősorban egy házon belüli ciklusindikátorra építették fel az elemzést, melynek rövid lényege, hogy a mostani gazdasági ciklus szokatlanul rövid lehet, hamarosan tetőzhet, és 5-10 hónap múlva visszaesés jöhet. Ennek megfelelően inkább defenzív részvényeket ajánl a következő időszakra a bank.

Szokatlanul rövid lehet a mostani ciklus

A Morgan Stanley egy évvel ezelőtt kiadott egy elemzést azzal kapcsolatosan, hogy a mostani gazdasági ciklus túlfűtöttebb, de rövidebb lesz, mint az előző három. Ennek az előrejelzésnek alapja a 2020-as recessziót követő gazdaságban és a vállalati eredményekben látott felpattanás gyorsasága és erőssége, az infláció visszatérése (a több évtizedes kihagyás után), valamint a vártnál korábbi fordulat volt a szigorúbb Fed-politika felé.

Ehhez képest a Morgan Stanley pénteken közzétett egy újabb elemzést, amely azt mutatja, hogy az elmúlt egy év fejleményei alátámasztják a korábbi várakozásokat: az amerikai GDP és a vállalati eredmények a korábbi cikluscsúcsok fölé ugrottak, és most élesen lassulnak, az infláció 40 éves csúcson van, és a Fed a valaha látott legélesebb politikai fordulatát hajtotta végre.

Eközben, mindössze 22 hónappal a legutóbbi recesszió vége után, a Morgan Stanley amerikai cross-asset csapatának ciklusmodellje máris a korábbi csúcsokat közelíti. Ez a mutató összesíti a legfontosabb adatokat, hogy jelezze, hol tartunk a gazdasági ciklusban, és hol vannak ellenszelek/hátszelek a különböző eszközosztályokat, befektetési stílusokat illetően.

Viszont a legutóbbi felpattanás szokatlanul gyors volt, és bár a modell jelenleg a "bővülési" fázisban van (a trend feletti, emelkedő adatok - azaz a ciklus közepe/vége felé vagyunk), viszont

Ilyen ütem mellett a mutató 2-4 hónap múlva tetőzhet, és 5-10 hónap múlva visszaesést jelezhet.

Ami az amerikai részvényeket illeti, a vállalati eredmények, a bevételek, és a marzsok mind meghaladták a korábbi ciklusbeli csúcsokat. Sőt az eredmények mindössze 16 hónap alatt érték el a korábbi cikluscsúcsot, ami 40 éve a leggyorsabb visszaemelkedés (lenti ábra). A pozitív működési tőkeáttételből származó előnyök a ciklus elején-közepén már nem érvényesek, és az amerikai vállalatoknak most a magasabb költségekkel párosuló, lassuló árbevétel-növekedéssel kell szembenézniük.

Mindennek következtében a Morgan Stanley modellje az EPS-növekedés nullára lassulását jelzi az elkövetkező hónapokban, és az adatok az elemzői várakozások pozitív újraértékeléséről szólóan is csökkenő tendenciát mutatnak – elsősorban a ciklikus és a gazdaságilag érzékeny ágazatok miatt -, ami egyre inkább a ciklus kései szakaszára utal.

Historikus párhuzamok

A rövidebb ciklusra vonatkozó teória másik kulcsfontosságú eleme az 1940-es évekkel vont párhuzam. A háztartások túlzott megtakarításai, amelyeket a kínálati oldal által korlátozott gazdaságban végül szabadjára engedtek, akkor is és most is az infláció elszabadulását okozták. A Morgan Stanley tavaly márciusi elemzésének közzététele óta bekövetkezett fejlemények továbbra is alátámasztják ezt a történelmi analógiát - az infláció megugrott, ami arra kényszerítette a Fed-et, hogy az árstabilitás helyreállítására tett erőfeszítéseként agresszívan lépjen el az áremelkedéssel szemben. Feltételezve, hogy az összehasonlítás megállja a helyét, a következő lépés egy gazdasági lassulás és végül egy sokkal rövidebb ciklus lenne. Bár a vég - azaz a recesszió - nem tűnik fenyegetően közelinek, a vállalati eredmények Morgan Stanley által várt lassulása fokozatosan egyre rosszabbnak látszik ahhoz képest, mint amikor a bank elemzői tavaly ősszel először publikálták az erről szóló forgatókönyvüket.

A második világháború utáni gazdasági ciklus további elemzése egy másik érdekes hasonlóságot tár fel a jelenlegi, COVID-19 utáni fázissal kapcsolatban: a túlzott, de fenntarthatatlan kereslet kielégítése érdekében történő túlrendelésből eredő nem szándékos készlet-felhalmozódást. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy idén nő a készletfelesleg kockázata, különösen a gazdaság olyan területein, ahol a kereslet jóval a trend felett volt az elmúlt időszakban,

mint például a nem-ciklikus fogyasztási cikkek és a technológiai termékek esetében.

Most, hogy a Fed a múlt héten emelte a kamatlábakat, és a következő egy évre vonatkozóan kemény szigorítási pályát kommunikált, a Morgan Stanley kamatstratégái a hozamgörbe megfordulását (inverzió) várják a második negyedévben, bár hozzáteszik, hogy a hozamgörbe inverziója nem garantálja a recessziót, és a bank közgazdászai nem is számítanak rá. Ez azonban alátámasztja az elemzők meredeken lassuló eredménynövekedésre vonatkozó véleményét, és szintén arra utal, hogy a ciklus végén járunk.

Mibe érdemes ilyenkor fektetni?

Ami a Morgan Stanley amerikai stratégiai ajánlásait illeti, továbbra is a defenzív irányba hajlik a bank, és az erős működési hatékonysággal és magas cash flow-termeléssel rendelkező vállalatokat ajánlja. Ez a tartósabb nyereségprofilú, ugyanakkor vonzó árazású cégeket jelenti. A gyógyszeripar, a biztosítók, az ingatlancégek, a közműcégek, az élelmiszer-, ital- és dohányipari vállalatok, valamint a távközlési szektor mind viszonylag jól megfelelnek a fenti feltételeknek - azaz defenzív kohorszok. Emellett a növekedési részvények profitálhatnak a hozamgörbe ellaposodásából, de az ebből eredő mozgások a Morgan Stanley szerint az első negyedéves gyorsjelentési szezon előtt gyengülhetnek.

Az elemzés emellett alátámasztja a Morgan Stanley ciklikus fogyasztási cikkek szektorára való alulsúlyozását, hiszen a kiskereskedelem és a tartós fogyasztási cikkek és ruházati cikkek szektora gyengék lehetnek az elemzés által felvázolt környezetben. Végül pedig a ciklikus technológiai részvények szintén sebezhetőnek tűnnek a korábbi, trend feletti keresletnövekedés normalizálódása miatt.

