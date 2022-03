Újabb tranzakciót zárt le a 4iG - Piacvezető lett Albániában

Újabb tranzakciót zárt le Albániában a 4iG, amivel megszerezte az ország második legnagyobb mobilszolgáltatóját. A 4iG érdekeltségében lévő ALBtelecommal együtt a vezetékes és a mobiltávközlési szolgáltatási szegmensben is piacvezető vállalatcsoport jött létre az albán telekommunikációs piacon – áll a cég közleményében.

Az albán versenyhivatal előtti eredményes eljárás, valamint a tranzakció pénzügyi zárását követően a 4iG megszerezte az Albania Telekom Invest AD 100 százalékos tulajdonát. Az Albania Telekom Invest AD a tulajdonosa a One Telecommunications részvényei 99,899 százalékának.

A tranzakció zárásával a 4iG közvetetten szerezte meg az albán One mobilszolgáltató vállalatot.

A 25 éves múlttal rendelkező albán mobilszolgáltató infrastruktúrája a régiós összehasonlításban is kiemelkedő, 632 adótornya az 4G/LTE szolgáltatások mellett már 5G mobilkommunikációra is alkalmas az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően. A szolgáltató lakosságarányos lefedettsége 98,5 százalék. A One 1,36 millió előfizetőjével Albánia második, és egyben leggyorsabban növekvő mobilszolgáltatója, és az elmúlt időszakban számottevő mértékben növelte mobilpiaci részesedését a vállalat.

A társaság tavaly júniusban állapodott meg mobilhálózatának és szolgáltatásainak korszerűsítéséről szóló ötéves partnerségről az Ericssonnal, amelynek keretében a legmodernebb svéd rendszerekkel és berendezésekkel javították a hálózati minőséget, illetve felkészültek az 5G bevezetésére. Az Umlaut „Best in Test” felmérése alapján 2021 elején Albániában a One Telecommunications mobilhálózata nyújtotta a legjobb minőségű és a leggyorsabb letöltési sebességet. A One Telecommunications az elmúlt két évben összesen 92 millió eurós beruházást hajtott végre az albán távközlési piacon, ami az ország legnagyobb telekommunikációs ipari fejlesztésének számít.

"Az elmúlt 3 évben új szolgáltatások bevezetésével, az ONE mobilhálózat minőségének és lefedettségének jelentős javításával megváltoztattuk az albán távközlési piacot, és ami még fontosabb – megfizethető korlátlan hang- és adatdíjcsomagok bevezetésével - megváltoztattuk ügyfeleink elvárásait" - mondta el Elvin Guri, a One Telecommunications korábbi többségi részvényese.

A One Telecommunications mobilpiaci részesedése 2021-ben meghaladta a 41 százalékot, a vállalat EBITDA-ja (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) pedig 2020-hoz képest 28,5 százalékkal, 27 millió euróra emelkedett 2021-ben.

A One sikeres akvizíciójával a 4iG a nyugat-balkáni ország egyik legnagyobb külföldi befektetőjévé lépett elő

- áll a 4iG közleményében. A 4iG két hete megvásárolta az ALBtelecomot, amely piacvezető a vezetékes hang, internet és tévé szolgáltatások területén, a legutóbb lezárt akvizícióval pedig a mobilszolgáltatási szegmensben is piacvezetővé lépett elő.

Hosszú távon szeretnénk jelen lenni az országban, a célunk, hogy hozzájáruljunk az ország digitális fejlődéséhez és átalakulásához. Ennek megfelelően a táközlési szolgáltatások mellett informatikai megoldásainkkal is szeretnénk piacra lépni a nyugat-balkáni országban

– hangsúlyozta Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója a mai bejelentés kapcsán.

A 4iG Csoport két albániai leányvállalatának portfóliója kiegészíti egymást, így a One akvizíció lezárásával stratégiai együttműködést és szinergiákat remél a 4iG. A felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.