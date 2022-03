Elon Musk táncolva nyitotta meg a Tesla első európai gyárát

Elon Musk szinte extázisban követte a Tesla első német gyártású autóinak átadását kedden a grünheidei üzemben, ami az amerikai autógyártó első európai gyára, és amelyben két évvel azután indult el a termelés, hogy az üzem építését bejelentették. A gyáravató és az első autók átadása olyan volt, mint egy ünnepség, hangos zene szólt, miközben 30 ügyfél és családtagjaik először láthatták új autóikat, amelyek egy Tesla márkájú alagúton keresztül érkeztek, a leendő autótulajdonosok tapsoltak és éljeneztek, miközben a Tesla vezérigazgatója, Musk táncolt és viccelődött a rajongókkal.

Celebrating the first Model Y for at Giga Berlin and knows how to dance #DeliveryDay