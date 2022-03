Hamarosan jön az IVSZ konferenciája, a jövő megértésére koncentrál idén a SMART

Az IVSZ rendezvénye át- és megélte mindazt a nehézséget, kihívást, útkeresést, amit az elmúlt két évben szinte az összes iparág. 2020-ban teljes egészében és a SMART életében első alkalommal online valósult meg az esemény, tavaly pedig hibrid formában beszélgettünk a b2b közönséggel arról, jön-e és meddig marad ez a hibrid világ? Azt hittük, hogy 2022-re végre csillapodnak a hullámok körülöttünk, de éppen ellenkezőleg történt – így nem is lehetne aktuálisabb arról beszélni az idei SMART-on: hogyan teremthetünk magunknak egy biztos jövőt?

Az agy, a kkv….

A jelenleg bizonytalan és beláthatatlan jövő megértésre koncentrál a személyes, fizikai térbe visszatérő SMART konferencia.A konferencia két teremben négy témakört jár körbe egyetlen nap alatt, aminek Pellegrino Riccardi interkulturális szakértő előadása adja meg a felütést. Az olasz, brit és norvég gyökerekkel bíró szakember azt a kérdést fogja pedzegetni, hogy a kulturális különbségek hogyan befolyásolják az emberek bizonytalansághoz és jövőhöz való hozzáállását, illetve levonhatunk-e következtetéseket, vagy láthatunk-e valamilyen viselkedési mintát abban, ahogyan egy adott kultúra a legnagyobb elmebajjal, nevezetesen a jövővel foglalkozik?

Az említett négy téma első megközelítését a humán szekció alkotja, amely során foglalkozunk az oktatás és a munkaerőpiac kölcsönhatásával, bemutatjuk a nők az IT-ban témájú Femintech kutatásunk eredményeit, a “De, nézz fel!” című panelben pedig arról igyekszünk meggyőzni magunkat és a közönséget, hogy a valóságban nem történhet meg az, ami az elhíresült Netflix produkcióban megtörténik.

A Kis Hall délutánja az ágazati digitalizációs kérdésekkel és azon belül is a kkv-k helyzetével foglalkozik majd. Ebben segítségünkre lesz Dobó Mátyás, a Vodafone vezérigazgató-helyettese, ami után egy panelbeszélgetésben az IT iparágon túli agilis és digitális transzformáció lesz a téma pénzügyi, valamint gyártói oldalról érkező cégekkel. A témát egy erős és aktuális pénzügyi digitalizációs szakasszal folytatjuk, amiben előad Kaszás Zoltán,az OTP Bank Csoportszintű IT Stratégiai és Támogató Igazgatóságának vezetője, Pereczes János a Magyar Bankholding Foundation szervezetének vezetője, valamint vitázunk a kriptovaluták létjogosultságáról is.

…az innováció és a régió

A párhuzamosan futó terem programja technológiai és innovációs témákkal kezd: ránézünk a no code/low code trendre, bemutatunk két robottanítót, akik chatbotokat oktatnak, szóba hozzuk az adattárca kérdését, de a nagy NFT hype is terítékre kerül egy fireside-chat keretein belül, amiben Weiler Péter képzőművész és Horváth Katalin jogi tanácsadó igazít el bennünket ebben, a még mindig nehezen megítélhető témában. A tavalyi SMART után idén is vendégünk az AstraZeneca szakembere, dr. Írás Béla, aki azt világítja meg, hogy miben rejlik valójában a gyógyszeripari innováció.

A délután a nemzetközi sztorikról és a határoktól független, régiós együttműködésekről szól. Porkoláb Imre ezredes adja meg az alaphangot azzal, hogy a hazai szakemberek, vezetők milyen attitűddel, stílussal felvértezve érhetnek el sikereket a nemzetközi terepen. Jared Schrieber, aki egy unikornissal és startupper múlttal a háta mögött ma angyalbefektetőként dolgozik Magyarországon, is készül egy elődadással a startup világról. Ezen kívül két panelt is szentelünk a hazai startup életnek: az egyikben az idei Startup Riport eredményeit mutatjuk be, a másikban pedig a hazai vezető VC-k mondják el a véleményüket a hazai befektetői piac fejlődéséről. Meghívtuk Csillag Pétert is, a Starschema egyik alapítóját, akivel azt az utat járjuk be együtt, ami a startup értékesítéséhez vezetett.

Kézzelfogható innováció és okosságok

Az IVSZ konferenciája idén első alkalommal egy olyan innovációs térrel is készül, ahol a legígéretesebb fejlesztések, termékek, csapatok mutatkoznak be. A SMART Site a rendezvény egész ideje alatt várja azokat, akik szeretnének közelebbről megismerkedni a hazai innovációs élet vezető szereplőivel, kipróbálni a termékeket, közvetlen közelről megtapasztalni, hogy mi mindenen dolgoznak a legizgalmasabb csapatok.

