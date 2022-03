Meglódultak a kriptovaluták, több mint 5 százalék pluszban a bitcoin

A nemzetközi részvénypiacokon látható pozitív hangulat mellett a kriptovalutáknak is jó napjuk van, a bitcoin árfolyama 5 százalékot emelkedett, a kisebb kapitalizációjú kriptovalutáknál pedig ennél is nagyobbak a mozgások. Ugyan fundmentális hír nem áll a mostani emelkedés mögött, az on-chain adatok azt mutatják , hogy jelentős mértékű short pozíció került likvidálásra a mostani mozgás során, részben ennek is köszönhető az emelkedés.