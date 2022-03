Zajlik a háború, bekeményít az amerikai jegybank - Mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,88 százalékos pluszban van, a Hang Seng 2,23 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,17 százalékos mínuszban áll.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,36 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,66 százalékot eshet.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,11 százalékot eshet, a S&P 500 0,23 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,29 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma érkezik az MNB friss kamatdöntése, illetve az indoklásról szóló közlemény. A Monetáris Tanács ezúttal a friss inflációs jelentésről is tárgyal, így a módosított GDP- és inflációs prognózis is megjelenik. A kamat szempontjából az lesz a nagy kérdés, hogy a jegybank mennyire tartja magát ahhoz, hogy az év első felében össze akarja olvasztani az alapkamatot és az egyhetes betéti rátát. Ehhez ugyanis most jelentős emelésre lenne szükség az alapkamat esetében. Ennél is érdekesebb lehet azonban a friss inflációs és növekedési előrejelzés, melybe már az orosz-ukrán háború hatásait is próbálhatják számszerűsíteni. Az egyértelműen látszik, hogy a decemberben közölt 4,7-5,1%-os idei inflációs előrejelzés nehezen lesz tartható, az elemzők már legalább 7 százalék körüli átlagos rátával számolnak, de a 8-9% sem elképzelhetetlen. A növekedés szempontjából pedig ezzel ellentétes, lefelé mutató hatása lehet a háborúnak, de az sokkal nehezebben becsülhető egyelőre.

2022. március 21-27. makronaptár Magyar makrogazdaság március 22. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció március 22. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés jan. március 22. kedd 15:00 MNB Közlemény március 23. szerda 8:30 MNB Fizetési mérleg Q4 március 24. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) március 24. csütörtök 10:00 MNB Inflációs jelentés március 24. csütörtök 11:00 PM Részletes áht-beszámoló feb. március 24. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció március 24. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) március 25. péntek 9:00 KSH Munkanélküliség feb. Nemzetközi makrogazdaság március 21. hétfő 2:15 Kína Kamatdöntés március 21. hétfő 8:00 Németo. Termelői árak feb. március 22. kedd 11:00 EU Építőipar jan. március 23. szerda 8:00 UK Infláció feb. március 24. csütörtök 0:50 Japán Bank of Japan jegyzőkönyv március 24. csütörtök 9:15 Franciao. Markit feldolgozóipari bmi márc. március 24. csütörtök 9:30 Németo. Markit feldolgozóipari bmi márc. március 24. csütörtök 10:00 EU Markit feldolgozóipari bmi márc. március 24. csütörtök 10:30 UK Markit feldolgozóipari bmi márc. március 24. csütörtök 13:30 USA Tartós fogyasztási cikkek rendelése feb. március 24. csütörtök 14:45 USA Markit feldolgozóipari bmi márc. március 25. péntek 8:00 UK Kiskereskedelem feb. március 25. péntek 10:00 Németo. IFO index márc. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 0,8 százalékos elmozdulással a FTSE index áll az élen, a sereghajtó 13,8 százalékos eséssel a CSI 300 index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 1,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 23,7 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 49,1 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 34 552,99 -0,6% 4,9% 1,4% -4,9% 5,9% 67,2% S&P 500 4 461,18 0,0% 6,9% 2,6% -6,4% 14,0% 90,3% Nasdaq 14 376,09 -0,3% 10,2% 2,6% -11,9% 11,7% 169,6% Ázsiai részvényindexek Nikkei 26 827,43 0,0% 6,0% -0,3% -6,8% -10,0% 37,9% Hang Seng 21 221,34 -0,9% 8,7% -12,2% -9,3% -26,8% -13,7% CSI 300 4 258,75 -0,2% 2,0% -8,1% -13,8% -14,9% 22,9% Európai részvényindexek DAX 14 326,97 -0,6% 2,9% -2,7% -9,8% -2,0% 19,8% CAC 6 582,33 -0,6% 3,3% -3,0% -8,0% 9,7% 31,6% FTSE 7 442,39 0,5% 3,5% -0,6% 0,8% 10,9% 0,9% FTSE MIB 24 294,71 0,3% 3,7% -6,7% -11,2% 0,4% 22,0% IBEX 8 389,2 -0,3% 1,9% -1,2% -3,7% -1,2% -17,8% Régiós részvényindexek BUX 43 935,56 0,0% 2,4% -9,4% -13,4% -0,2% 37,1% ATX 3 350,5 -0,3% 3,8% -10,2% -13,2% 7,2% 18,6% PX 1 338,22 0,9% 1,8% -4,6% -6,2% 23,9% 36,2% WIG20 63 588,98 -0,1% 5,9% 0,0% -8,2% 10,4% 7,0% Magyar blue chipek OTP 12 660 0,0% 5,1% -20,2% -23,7% -6,8% 52,4% Mol 2 560 0,0% -1,2% 0,1% 1,6% 18,5% 0,6% Richter 7 250 0,0% 1,5% -5,1% -16,9% -17,7% 12,6% Magyar Telekom 405 0,0% 2,8% -6,0% -1,6% -0,2% -17,0% Nyersanyagok WTI 112,12 7,1% 8,8% 23,1% 49,1% 86,8% 136,1% Brent 116,67 8,2% 10,8% 20,6% 48,8% 80,1% 126,1% Arany 1 937,17 0,3% -1,0% 2,2% 6,3% 11,3% 55,8% Ezüst 25,24 0,8% 0,1% 5,5% 8,5% -3,8% 43,7% Devizák EURHUF 373,5 -0,5% 0,1% 4,8% 1,3% 1,6% 21,2% USDHUF 338,0244 -0,5% -0,5% 7,5% 4,3% 9,5% 18,6% GBPHUF 446,2900 -0,3% 0,4% 4,0% 1,6% 4,2% 25,3% EURUSD 1,1050 0,0% 0,6% -2,5% -2,8% -7,2% 2,2% USDJPY 119,1700 0,0% 1,0% 3,8% 3,5% 9,5% 6,5% GBPUSD 1,3205 0,3% 1,2% -3,0% -2,5% -4,8% 5,8% Kriptovaluták Bitcoin 41 043,14 -1,8% 3,5% 10,7% -11,2% -29,3% 3 583,0% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 2,32 7,9% 8,3% 19,4% 54,7% 33,8% -4,8% 10 éves német állampapírhozam 0,41 26,2% 22,8% 145,0% -331,3% -224,0% -9,8% 10 éves magyar állampapírhozam 6,14 3,9% 3,0% 24,8% 34,1% 117,0% 65,1% Forrás: Refinitiv, Portfolio

