Elszabadultak az orosz részvények, miután egy hónap után kinyitott a tőzsde

Majdnem egy teljes hónapig leállították a kereskedést az orosz tőzsdén a háború kirobbanása, illetve a nyugati szankciók miatt, azonban a Szovjetunió bukása óta látott leghosszabb leállása után ma részlegesen újranyitott a moszkvai piac. Ahogy arra előzetesen számítani lehetett, heves mozgások láthatók a piacon, jellemzően pozitív irányba. Ennek egyrészt az az oka, hogy a külföldi befektetők nem adhatnak el részvényeket, másrészt az orosz állami vásárlások is felfelé hajthatják az árfolyamokat.

Újranyitott a tőzsde

Az orosz központi bank szerdai bejelentését követően a moszkvai tőzsde helyi idő szerint 10 és 14 óra között újraindította a kereskedést 33 orosz részvénnyel (A MOEX indexben szereplő 50-ből), köztük olyanokkal, mint a Gazprom és a Sberbank.

A részvények shortolása azonban tilos, és a külföldi befektetők április 1-ig nem adhatnak el részvényeket vagy OFZ rubelkötvényeket.

A MOEX Russia index, az irányadó orosz benchmark 7,7 százalékot emelkedett ma. Ezzel szemben a dollárban jegyzett RTS index továbbra is fel van függesztve.

Nagy mozgás az egyedi részvényekben

A legfontosabb orosz részvények közül szinte az összes pluszban van, ami részben annak tudható be, hogy a külföldiek nem adhatnak el részvényeket, tilos a shortolás, valamint könnyen lehet, hogy az árfolyamokban már a kormányzati vásárlások is látszanak. A hónap elején ugyanis Oroszország közölte, hogy akár 1000 milliárd rubelt is tervez állami vagyonalapjából a megroppant helyi részvények felvásárlására fordítani.

A legfontosabb orosz részvények közül a Gazprom 16,5 százalékos ralit produkál.

Az orosz olajcégek közül nagyot megy a Lukoil is, melynek jegyzése 16,1 százalékot ugrott.

Illetve még a szektortársak közül a Rosneft is felpattant, az integrált olajcég árfolyama 17,9 százalékos pluszban van.

Az olaj és gázipari cégektől nem túlságosan eltávoldva, nagyot megy a szintén nyersanyagkapcsolt Norilsk Nickel árfolyama is, a nikkel- és palládiumbányászati ​​és olvasztóipari vállalat jegyzése 15 százalékot emelkedett.

Végül még érdemes kiemelni a Sberbankot is, amely a fentiekhez képest viszonylag alacsony elmozdulást mutat, mindössze 3,6 százalékos pluszban van az árfolyam. A relatív alulteljesítést az orosz bankok elleni nyugati szankciók magyarázzák.

Azért nem minden részvény emelkedik, hiszen miután az európai légtér nagyrészét lezárták az orosz repülőgépek előtt, az Aeroflot részvényei egy ponton 20 százalék körüli mértékben zuhantak, most pedig 12 százalékos mínuszban vannak.

Emellett a nyugati szankciókkal sújtott második legnagyobb orosz hitelező, a VTB részvényei 4,5 százalékot estek a nap folyamán.

A Reuters beszámolója szerint egyébként a vezető brókercégek a kereskedési alkalmazásaikkal kapcsolatos problémákat jelentettek az ügyfelek megbízásainak feldolgozása miatt.

Címlapkép: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images