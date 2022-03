Emelkedtek az amerikai tőzsdék

Csak úgy kapkodja a fejét a világ közvéleménye, és a tőzsdei szereplők többsége is mostanában a friss, számos árat és árfolyamot is befolyásoló hírek hallatán. Az orosz-ukrán háború felborította a tőzsdéket és a devizaárfolyamokat is, amelyek volatilitása megnőtt, és komplett cégek tűntek a komoly intézményi befektetők térképéről. Az árupiacokon az energiahordozók és az agrártermékek is kilőttek - hiszen sajnos esély van a hiányra ezekből a termékekből - majd durva korrekciót is bemutattak. A kriptodevizák, amelyek hónapok óta masszív relatív gyengeségtől szenvedtek, és rengeteget veszítettek az értékükből, viszont nem igazán akartak esni, sőt: a piaci reakciókat vizsgáló technikai elemzés szerint egyre inkább magukra találtak. Vajon tartós mozgásról van szó?