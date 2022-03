Jön a Magyar Telekom nagy napja - Nagy a tétje a közgyűlésnek

A Magyar Telekomnak hosszú idő után újra van osztalékpolitikája, de ezzel nem mindenki boldog. A vállalat egyik legnagyobb kisrészvényese, a HOLD Alapkezelő szerint a helyzet dühítő, mert valójában egy olyan javaslatot tett a Magyar Telekom az osztalékpolitikára, ami első felületes ránézésre olyan, mintha megfelelt volna a kérésüknek, de a Telekom menedzsmentje pont a lényeget nem hallotta meg. Az új osztalékpolitika ahhoz vezet, hogy a társaság várhatóan az elmúlt évtized legalacsonyabb eladósodottságát fogja elérni a következő években, mondta el a Portfolio-nak Móricz Dániel, az alapkezelő befektetési igazgatója és Cser Tamás, az alapkezelő vezető részvényportfólió-kezelője.

Kezdjük időrendi sorrendben. A gyorsjelentés publikálásával párhuzamosan – vélhetően a leveletekre reagálva - a Magyar Telekom közzétett egy új osztalékpolitikát. Mit gondoltok erről?

A Magyar Telekom menedzsmentje egy olyan 3 éves politikát dolgozott ki, ahol annyit mondanak, hogy az eredményre vetítve egy 60-80%-os fizetési sávban fogják tartani az osztalékpolitikát. Mindez érdemben nem különbözik a korábbi évek kifizetésétől. Tulajdonképpen azt mondták el, hogy három évig azt tervezik csinálni, amit eddig is. Miközben nekünk az volt a fő kérésünk és aggályunk, hogy ez az osztalékpolitika egyre alacsonyabb adóssághoz vezet el és a társaságnak az az érdeke, hogy fokozatosan megemelje a kifizetési arányt. Bár úgy tűnik, hogy ezzel a politikával növelték a kiszámíthatóságot, tulajdonképpen egy dologra adtak kiszámíthatóságot a befektetőknek, hogy kiszámíthatóan gyorsan fog leépülni a társaság adóssága.

Ez a helyzet azért is dühítő, mert valójában egy olyan javaslatot tettek az osztalékpolitikára, ami első felületes ránézésre olyan, mintha megfelelt volna a mi kérésünknek. Azt is olvastuk, amikor ez megjelent, hogy egyes elemzők ennek elsőre örültek. Mert itt egy kiszámíthatóbb, stabilabb és magasabb részvényesi visszajuttatást eredményező osztalékpolitikáról van szó, miközben pont a lényeg, az eladósodottság optimális szintje nem került ebbe bele. Ráadásul ez a 3 év nem most indul, ennek a sávnak az aljából is kiesik, amit most javasolt a közgyűlésnek, ott még nincs is meg ez a 60 százalékos arány. Finoman szólva sem elegáns.

A lényeget nem hallották meg. Ez az osztalékpolitika ahhoz vezet, hogy a társaság várhatóan az elmúlt évtized legalacsonyabb eladósodottságát fogja elérni a következő években az IFRS változás hatásától tisztítva, miközben túl van a nagy frekvenciakiadásokon, és nem látszik komoly probléma a fundamentumokkal. Nem értjük, milyen olyan jelentős veszélyt látnak a vállalatnál, ami indokolja ezt az ijedt adósságleépítést. És ennek semmi köze a háborúhoz, még előtte tették közzé a javaslatukat.

Április 12-én tartja közgyűlését a Magyar Telekom, az igazgatóság részvényenként 15 forint osztalékot javasol, ti viszont ennél többet szeretnétek, ráadásul egyéb javaslataitok is vannak. Bíztok abban, hogy a részvényesek elfogadják a javaslataitokat, vagy csak a lendület visz titeket a január közepi nyilvános leveletek óta?

Bízunk benne, hogy minél több részvényes eljön, és elmondja a véleményét ezzel kapcsolatban. A hazai intézményi befektetőknek és a kisbefektetők legnagyobb többségének sejtjük a véleményét. Bízunk abban, hogy a Deutsche Telekom, mint a Magyar Telekom többségi tulajdonosa egy felelősen gondolkodó vállalat, kiváló ESG minősítéssel – amelynek része a felelős társaságirányítás, valamint a vállalat összes érintettjéhez való korrekt viszonyulás –, ennek megfelelően, az ESG minősítéséhez hűen fog ezekben a kérdésekben megnyilvánulni és szavazni. Úgy véljük, ha átgondolják a javaslatainkat, látni fogják, hogy azok elutasítása mellett nehéz lesz fenntartani azt a képet, hogy fair módon viszonyulnak a kisebbségi részvényesekhez. Más szóval, a közgyűlésen eldől, a Deutsche Telekom méltó-e a kiváló ESG-minősítésére.

Milyen hangulatú eseményre számítotok?

Arra számítunk, hogy ez a szokottnál jóval nagyobb részvételű közgyűlés lesz, és sokkal aktívabb párbeszéd zajlik majd. Ez a legalkalmasabb fórum arra, hogy a befektetők kifejezzék a véleményüket az igazgatóság tevékenységéről.

Szerintetek a kialakult helyzet, az orosz-ukrán háború, a Covid, az elszálló infláció vagy a várható masszív költségvetési kiigazítás Magyarországon nem adhat okot a menedzsment óvatosságára az osztalékfizetéssel kapcsolatban?

Adhat okot arra, hogy kifogást keresve erre hivatkozzanak, csakhogy a javaslatukat előbb tették meg. Mi a januári levelünkben egy olyan osztalékpolitikát fogalmaztunk meg, ami nem arról szól, hogy jelen pillanatban érdemben megterhelje a társaság mérlegét és veszélyeztesse a működését, hanem az a fő célja, hogy az osztalékpolitika legyen kötve az eladósodottsághoz, hogy adjon a befektetők számára egy fogódzót arra, hogy ha 2-3 év múlva a vállalatnak még erősebb lesz a mérlege, akkor a befektetők számíthassanak arra, hogy jóval nagyobb javadalmazási arányban részesülnek. Ha 1-2 év múlva beüt a ménkű, bekövetkezik valami olyan rossz dolog, amely a társaság létét veszélyezteti, az természetesen felülírja ezt. Ez egy hosszú távú célkitűzés, hogy merre akar haladni a vállalat, ráadásul a kifizetést a cash-flow-termelés arányában fogalmaztuk meg. Ha olyan dolgok történnének, amelyek ezt lerontják, automatikusan csökkent volna a részvényesi kifizetés a mi javaslataink alapján. Nem egy fix kifizetésre szeretnénk a vállalatot kötelezni, hanem hogy adjon egy jövőképet a befektetőinek, hogy nem tart örökké az adósság leépítése, a csökkenő eladósodottsággal párhuzamosan hajlandó lesz majd a befektetőknek növekvő kifizetési arányt juttatni.

Milyen mozgatórugói lehetnek annak, hogy az Magyar Telekom a szabad cash-flow-jától lényegesen elmaradó osztalékot fizet?

Nem nagyon van elképzelésünk, ezért is vagyunk kíváncsiak, miután nem látjuk, hogy az igazgatóság milyen érveket fogalmazott meg pro és kontra.

Menjünk sorban a javaslataitokon! A Magyar Telekom 15 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja, ti 25 milliárd forintos osztalékot szeretnétek. Hogyan jött ki a 25 milliárd forint osztalék?

Mi következetesek próbáltunk maradni ahhoz a javaslathoz, amit letettünk az igazgatóság elé. Azt mondtuk, hogy a mostani – szerintünk abszolút nem magas - eladósodottság mellett a megtermelt cash-flow 60-80 százalékát lenne fair átadni a befektetőknek. Ez a javaslatunk, a 25 milliárd forint osztalék és közel 15 milliárd forint részvényvisszavásárlás nagyjából 60 százaléknak, vagyis a sáv alsó felének felel meg. Egyáltalán nem akartunk agresszívek lenni, vagy irreális kérést megfogalmazni, azt gondoltuk, hogy a mi javaslatunk alapján, a társaság értékteremtésének érdekében ez a minimum, amit jelen helyzetben érdemes lenne megtenni.

Indítványoztátok Frank Odzuck visszahívását és helyére Szendrői Gábor igazgatósági tagként való megválasztását javasoltátok 3 éves időtartamra. Mi az indok a javasolt személycserére?

Tettünk az igazgatóság felé egy nagyon fontos javaslatot az osztalékpolitikáról, amelynek a leglényegesebb pontját nem akarta megérteni vagy alkalmazni az Igazgatóság, nevezetesen azt, hogy az eladósodottságot vegye figyelembe az osztalékfizetésnél. Ez jelentősen csökkentette a bizalmunkat azzal kapcsolatban, hogy a társaság irányításában a kisebbségi részvényesek érdekei érdemben figyelembe vannak véve. Azt gondoltuk, hogy egy olyan társaságban, ahol a részvények 40%-át kisebbségi részvényesek tulajdonolják, az az abszolút minimum, hogy legyen legalább egy olyan tag az igazgatóságban, akit a kisebbségi részvényesek maguk jelölnek és választanak meg.

Miért Szendrői Gábor lett a jelöltetek?

Szendrői Gábor nagy tapasztalattal bír vállalatfinanszírozás, vállalatfelvásárlás, tanácsadás, corporate finance területen, kifejezetten a magyar tőkepiac fejlesztésében vesz részt a csapatával. Úgy gondoljuk, hogy ő kellőképpen tudná képviselni a kisebbségi részvényesek érdekeit. Mindenkitől függetlenül. Számos távközlési szektorral kapcsolatos projekten dolgozott már és szakmai pályafutását végig kíséri a részvényesi érték maximalizálás, ezért úgy gondoljuk, jól fogja tudni képviselni ezt a szemléletet.

Miért hívnátok vissza az egyik független, nem a Deutsche Telekom által delegált igazgatósági tagot?

Nem akartuk, hogy a DT esetleg amiatt szavazza le a javaslatunkat, mert nem szeretne változtatni az erőviszonyokon az Igazgatóságban. Azt gondoljuk, hogy ha a DT korrekten akar viszonyulni a kisebbségi részvényesekhez, egy ilyen kérést nem utasíthat el.

Amikor közzétettük januárban a javaslatunkat az Igazgatóságnak az osztalékpolitikáról, el szerettük volna mondani az érveinket közvetlenül is a független Igazgatósági tagoknak, akiknek különösen fontos szerepe, hogy meghallják a kisebbségi részvényesek érdekeit. A Társaság készségesen segített ezen találkozó megszervezésében, azonban valamiért Frank Odzuckkal meghiúsult a kapcsolatfelvétel. Ráadásul ő függetlenként tagja a Társaság Javadalmazási Bizottságának, amely felel azért a társaságnál kialakult, szerintünk rendkívül rossz menedzsmentösztönzési rendszerért, amelynek megváltoztatását most szintén javasoljuk.

A Magyar Telekom menedzsmentjének közép- és hosszútávú ösztönzését a Deutsche Telekom részvények árának alakulásától teszik függővé, ti azt javasoltátok, hogy a Magyar Telekom részvényárfolyamától függjön. Eddig miért nem így volt?

2015-ben volt ebben egy negatív változás, akkor el is mentünk az akkori elnök asszonyhoz, mert ezt aggályosnak éreztük. Ő biztosított minket arról, hogy ez ugyan egy csoportszintű dolog, de nagyon fair módon fognak eljárni a kisbefektetőkkel.

Mi szól az ellen, hogy a Magyar Telekom részvényeihez legyen kötve a vállalat vezetőinek az ösztönzése?

Az összes részvényessel korrekten viselkedő társaság esetében semmi, sőt ez lenne a normális. Ezért is bízunk abban, hogy ebben a kérdésben is egyértelműen meg fog nyilvánulni mindenki, aki eljön a közgyűlésre. Mi úgy gondoljuk, hogy ez több szempontból is nagyon rossz politika.

Egyrészt egyáltalán nem ösztönzi a menedzsmentet. Hiszen a Magyar Telekom magyar menedzsmentjének milyen befolyása van arra, hogy hogyan alakulnak a Deutsche Telekom pénzügyei? Teljesen kiveszi az ösztönzés funkciót. Miközben a dolog célja az lenne, hogy ösztönözzük a menedzsmentet arra, hogy értéket teremtsenek és az meg is jelenjen a részvények árfolyamában.

Másrészt jelentős érdekkonfliktusokhoz vezet. A Magyar Telekom menedzsmentjének ilyen szempontból szinte csak egy dologra van jelentős ráhatása, amik a két vállalat közötti ügyletek. Arra van ösztönözve, hogy annak csináljon jót, aki az ő vállalatával szemben az asztal másik végén ül a tárgyaláson.

Azt sem tartjuk egészséges motivációs rendszernek, Magyarországon is hallottunk ilyet, amikor az anyavállalat rosszabb eredménye miatt az egyébként nyereségesen és jól működő leányvállalat dolgozói nem kaptak bónuszt. De ez nem egy tőkepiaci kérdés, hanem egy optimális munkavállalói javadalmazási, ösztönzési kérdés. Itt ez összekötődik egy tőkepiaci helyzettel, és egy olyan cég esetében, amelyiknek az ESG ratingje a legjobbak között van.

Mi azt szeretnénk, hogy olyan menedzsmentje legyen az Magyar Telekomnak, amely arra van ösztönözve, hogy nemcsak próbálja jól végezni az üzletmenetet, hanem legyen neki fontos az is, hogy ennek az eredményei jelenjenek meg a részvényárfolyamban is.

Arra kértétek a Telekom menedzsmentjét, hogy több témában számoljon be a közgyűlésen, például arról, hogy mi alapján döntöttek az osztalékpolitikáról, hogy az miért értékteremtő, vagy hogy hogyan szolgálja az igazgatóság a társaság érdekeit azzal, hogy megtagadja a megcélzott adósságszint kitűzését. Mit szeretnétek ezzel elérni?

Az igazgatóságnak az az első számú feladata, hogy a társaság érdekeit képviselje. Miért értékteremtő a Magyar Telekom részvényesei számára egy olyan erőltetett vagy gyors adósságleépítés, amikor már most sem magas az adósság? Ezzel az osztalékpolitikával, amit most letett az igazgatóság az asztalra a következő 3 évre, a társaság előrejelzéseit használva számításunk szerint az elmúlt évtized legalacsonyabb adóssága fog kialakulni a Magyar Telekomnál nagyjából a jövő év végére, összehasonlítható módon.

A másik, hogy miért érdeke a társaságnak az, hogy az igazgatóság visszautasítson egy olyan kérést, hogy a társaság tűzzön ki egy megcélzott adósságot, amit egyrészt megtesz a fő részvényese (DT) is, másrészt nyilvánvalóan a kisebbségi részvényeseknek adna egy erős támpontot, mikor számíthat arra, hogy nagyobb arányban részesedjen a megtermelt cashflow-ból.

A menedzsment közgyűlési beszámolója be fog kerülni a közgyűlési jegyzőkönyvbe. Ott lesz leírva, hogy ezzel kapcsolatban az igazgatóság hogyan vélekedett, illetve az igazgatóság tagjai hogyan vélekedtek. Az igazgatóságnak az a feladata, hogy a társaság érdekeit, az összes részvényes érdekeit képviselje, ne csak a Deutsche Telekomét. Ez egy szembesítés azzal a helyzettel, hogy egy ilyen kérdésben tényleg a jogszabály által elvárt módon hozott meg döntéseket. Ezt szeretnénk tudatosítani bennük, hogy mi az elsődleges szerepük, feladatuk.

A Magyar Telekom nemrég jelentette be osztalékpolitikáját, ti mégis arra szólítjátok fel a vállalat menedzsmentjét, hogy dolgozzon ki új osztalékpolitikát. Azt szeretnétek, ha a Magyar Telekom a Deutsche Telekomhoz hasonlóan egy optimális tőkeáttételt célozna meg, és a tőkeáttételét integrálná az osztalékpolitikába. Van ennek realitása?

Jogos a kérdés, nem tudjuk. Ugyanakkor azt szeretnénk, ha ebben a kérdésben kapnánk egy fekete-fehér választ a közgyűlésen a társaság fő részvényesétől. Ha a fő részvényes elutasítja a kérésünket, az nehezen teszi védhetővé az ő pozícióját abban, hogy azt a képzetet tartsa fenn, hogy fair módon kezeli a kisebbségi részvényeseket. Hiszen itt csak arra kérjük, amit ő maga is megtesz, és semmilyen kárt nem okozna a vállalatnak, csak biztonságérzetet adna a befektetőknek arra, hogy nem tart örökké a Társaság adósságleépítése. Nem értjük, hogy ezt miért ne lehetne elfogadnia egy a társbefektetőivel fair viselkedésre törekvő vállalatnak.

Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig a befektetői közösségből az aktivista részvényes szabadságharcotokról?

Olvassuk a fórumokat, látjuk, hogy sokan lelkesednek ezzel kapcsolatban. Láthatóan nagyon sokan osztják azt a véleményt, amit mi is megfogalmaztunk. Ahogy a választásoknál, népszavazásoknál, itt is csak arra tudunk biztatni mindenkit, hogy mondja el a véleményét a közgyűlésen, akár egyet ért velünk, akár nem.

Címlapkép: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images