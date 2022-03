Pánikvásárlások, üzemanyag-turizmus, ellátási problémák? Mi folyik a hazai benzinkutakon?

Alaposan megugrott a forgalom március elején a hazai benzinkutakon, voltak olyan napok, amikor az átlagos forgalom háromszorosát regisztrálták, aminek az oka részben az üzemanyag-turizmus, részben a pánikvásárlás és a nemzetközi tranzitforgalom megjelenése volt, de a nagykereskedelmi vásárlók is a kutakra mentek tankolni. A Mol nem tagadja, hogy kezdetben voltak logisztikai problémák, ezek abból adódtak, hogy nagyon gyorsan egy pillanatra koncentrálódott a forgalom, ráadásul jelenleg a Mol az egyetlen, aki a nagykereskedelmi kötelezettségét teljesíti. Az elmúlt 15 napban kimagasló szerződésszámot produkált a Mol, 50 fölötti az új szerződések száma. Május 31-ig köt szerződéseket a vállalat, úgynevezett egyszerűsített kiszolgálási szerződéseket, tehát nem arról van szó, hogy a Mol visszaélne az erőfölényével és magához láncolja ezeket a vevőket, hangzott el a Mol által szervezett beszélgetésen, ahol Hazuga Károly, nagykereskedelmi értékesítési igazgató és Orosz András, a Mol kiskereskedelmi üzletágának vezetője beszélt a hazai üzemanyagpiacon kialakult helyzetről.

Nagykereskedelem

Jelentősen megnövekedett forgalommal találkozott a Mol márciusban a töltőállomásokon, miközben Magyarországon átlagosan a nagykereskedelmi piacon a volumen 480-490 millió liter benzin és gázolaj, ehhez képest a Mol várakozása 540-550 millió liter márciusban, vagyis

nagyjából 15 százalékos a keresletnövekedés a magyarországi nagykereskedelmi piacon.

Ez részben az üzemanyag-turizmusból, részben a pánikvásárlásból, illetve a nemzetközi tranzitforgalom megjelenéséből adódott azóta, hogy a 480 forintos hatósági ár bevezetésre került.

A hatósági nagykereskedelmi árról szóló rendelet minden kereskedőre szerződéskötési kötelezettséget ír elő, a Mol ezt maradéktalanul teljesíti. Jelenleg a Mol szinte az egyetlen, aki a nagykereskedelmi kötelezettségét teljesíti, ez azt jelenti, hogy nemcsak hogy szerződik a partnerekkel, hanem el is látja őket üzemanyaggal, függetlenül attól, hogy korábban a vevőik voltak vagy sem. Ez azzal járt, hogy az elmúlt 15 napban kimagasló szerződésszámot produkált a Mol, 50 fölötti az új szerződések száma. Május 31-ig köt szerződéseket a Mol, úgynevezett egyszerűsített kiszolgálási szerződéseket, tehát

nem arról van szó, hogy a Mol visszaélne az erőfölényével és magához láncolja ezeket a vevőket.

Az új vevők nem molos beszállítású vevők voltak, de most már azok. Jellemzően valamilyen importforrású nagykereskedővel álltak szerződéses kapcsolatban.

Nem törvényi kötelessége a Molnak a kiszolgálás, a törvényi kötelesség a szerződéskötés,

viszont stratégiai vállalatként fontosnak tartja a vállalat, hogy biztosítsa az ellátást. Az új partnerek esetében saját szállításos rendelések befogadására, illetve árufelvételre van mód a Mol bármelyik logisztikai telepén. A rendelés után visszaigazolt mennyiséget biztosítja a vállalat a partnereknek, ők ezért el tudnak menni, fel tudják venni az árut.

A Mol minden szerződésért jelentkező partnerrel szerződést köt, nincs differenciálás a jelentkezők között. A Ptk. értelmében a szerződéskötésre 30 napja lenne a Molnak, de a vállalat nem él ezzel, a lehető legrövidebb idő alatt megkötik a szerződéseket. Normál üzletmenethez kapcsolódóan kezelik ezeket a szerződéseket, nincs ebben késleltetés, sőt valamilyen szinten prioritásként is kezelik őket. Az új vevők esetében minden esetben a május 31-ig szóló kiszolgálási szerződést kötik meg, ahol

a Mol nem szállítja le az üzemanyagot, hanem a partner a saját maga által szervezett fuvarral a Mol logisztikai telephelyéről szállíthatja el az üzemanyagot.

A meglévő vevők esetében pedig az működik, hogy normál körülmények között egy mennyiségi lekötéses szerződést kötnek a Mollal, és ennek van egy éves számítható volumene, ennek a 10 százalékét biztosítja a Mol márciusban, áprilisban és májusban, ezt emelték fel egységesen mindenkinek 13 százalékra múlt pénteken március végéig.

A kiszolgálás folyamatos, a Molnak van üzemanyaga, és az ellátást biztosítja országos szinten.

Teljesítik az új szerződésekhez kapcsolódó rendelésállományokat is, minden vevő, aki jelentkezik a Molnál, kiszolgálásra kerül. A Mol nem tagadja, hogy kezdetben voltak logisztikai problémák, ezek abból adódtak, hogy nagyon gyorsan egy pillanatra koncentrálódott a pánikvásárlás, a nemzetközi forgalom, illetve a megnövekedett fuvarozási üzemanyagigény. A logisztika alapból is egy felülről korlátolt üzletág, mind a tankautók, mind a sofőrök darabszáma meghatározza, hogy mi az a kapacitás, amit ki lehet szolgálni megfelelően, ezért a kiszállításokban történt egy feltorlódás, de most hétfőn visszaállt a Mol a normál működésre, úgy szolgálja ki vevőket, mint normál időszakban.

A Mol hazai nagykereskedelmi tevékenységében 34 értékesítő 20 ügyfélszolgálatos kolléga dolgozik azon, hogy folyamatos legyen az ellátás, 280 sofőr és 127 tankautó 0-24 órában biztosítja az üzemanyag-ellátást.

A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) mára performanszt szervezett a Mol székháza elé, részben azért, mert szerintük nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű üzemanyag. Ezzel kapcsolatban a Mol szakemberei elmondták, hogy az FBSZ közel 160 partner érdekeit képviseli, nagyjából 350 töltőállomásról van szó, ez a magyar fehér töltőpiacnak nagyjából a harmada. A Mol oldalán az a kérdés, hogy az a mennyiség, amit visszaigazolnak, elég-e,

a Mol álláspontja szerint igen, ahhoz, hogy az országot el tudja látni üzemanyaggal, ez a mennyiség elég.

A Mol nem azt az üzemanyag-mennyiséget igazolja vissza, amit igényelnek, hanem mindenkinek annyit ad, amennyivel az adott régió el tud működni.

Kiskereskedelem

A március kiugró keresletet mutatott a töltőállomásokon, összességében a várható márciusi forgalom a szokásosnak a másfélszeresét is jóval meg fogja haladni.

Március 9-én és 10-én volt kiugró a forgalom, amikor a szokásos háromszorosát is elérte az igény.

Ennek az egyik oka az volt, hogy a nagykereskedelmi vásárlók is a kutakra mentek tankolni.

Mivel a környező országokban drágább az üzemanyag, jelentős a benzinturizmus.

Szlovéniát, Ausztriát és Ukrajnát érdemes kiemelni, ahol különösen kiugróak a forgalmi adatok.

Az új szabályozás azt tette lehetővé, hogy azok a külföldi kamionok, amelyek átmentek az országon, kevésbé terheljék a forgalmat, normalizálódni tudjon a helyzet. A logisztikai kapacitás egy szűk keresztmetszet, hiszen volt olyan nap, amikor a háromszorosára nőtt a forgalmunk, az nyilván korlátos volt, hogy milyen gyorsan mekkora mennyiséget tudnak kiszállítani. Ez visszaállt a normál kerékvágásba, a töltőállomásokon is visszatöltésre került az a szint, hogy azok az időszakos elérhetőségi problémák, amik voltak korábban, radikálisan csökkentek. A Mol 85 helyen emelte a dolgozói létszámot, a hosszú hétvégén is erősebb létszámmal szolgálták ki a vevőket. Nincs olyan töltőállomása a Molnak, ahol csökkentették volna az elérhető választékot.

Amióta a hatósági ár van, tehát mindenütt ugyanannyiba kerül az üzemanyag, a vásárlók a jobb minőségű töltőállomásokat preferálják, a színes kutak aránya növekedett a teljes forgalmon belül, ráadásul az autópályás, jellemzően színes kutak forgalma is megnőtt.

A vállalat szerint a Mol hálózata volt az, ahol leginkább, legnagyobb biztonsággal folyamatosan elérhető volt az üzemanyag. Arról viszont nincs szó, hogy a Mol a saját kúthálózatát látja el, de a vevőit ne szolgálná ki, a kiszolgálás ugyanis egy nagyon strukturált, szoftver által vezérelt rendszer, akkor is kiszolgálta a vevőket a Mol, amikor a Mol-töltőállomásokon kiemelkedő volt a forgalom. A töltőállomások tartályaiban van készlet, és ezt aktívan használta a Mol azért, hogy kiszállítás történhessen máshová is, vagyis a töltőállomások tartályait bevonták a hatékony készletgazdálkodásba, ami rugalmasságot biztosít a nagykereskedelmi vevők felé. Voltak időszakok, amikor ez a készlet csökkent, és az elmúlt időszakban ezeket töltötte vissza a vállalat.

Azzal kapcsolatban, hogy a Mol milyen kutak átvételére kötelezett, az eseményen elmondták, hogy a kormányrendelet korábbi verziójában volt egy olyan lehetőség az ITM-nél, hogy ő maga eldönthette, hogy szükséges-e kijelölés.

A most hatályban lévő jogszabály alapján az ITM számára nincs ilyen mérlegelési jog, hanem azonnal ki kell jelölnie egy üzemeltetőt, praktikusan a Molt.

A Mol megvizsgált minden egyes helyszínt, ahol üzemszünetet hirdettek, és a kijelölés megtörténik, minden esetben megvizsgálják, hány töltőállomás üzemel, a vállalat saját kutatásai alapján 20 kilométeres kört kell ilyenkor figyelni. Eddig minden esetben, amikor kijelölés érkezett, a 20 kilométeres körzeten belül több töltőállomás is folyamatosan működik, tehát biztosított az ellátás. Ezért jelezte vissza a Mol az ITM-nek, hogy a saját töltőállomásaikon keresztül is biztosítani tudja a folyamatos ellátást. Természetesen, ha szükséges, ha másképp gondolja az ITM, akkor a Mol felülvizsgálja a helyzetet, és át tudja venni az adott kutat.

