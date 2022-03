Százmilliárdos deal a Molnál - Bombaüzlet vagy a családi ezüst kiárusítása?

A Mol 2014-ben vásárolt eszközöket az Északi-tengeren, 14 kutatási-termelési licenc részesedést szerzett meg az Egyesült Királyság kontinentális talapzatán, az ottani kitermelés 2019 végére meghatározóvá vált a Mol Csoport szénhidrogén-termelésében. Az olaj- és gáztermelés azonban az elmúlt években folyamatosan csökkent, most pedig a Mol úgy döntött, hogy eladja északi-tengeri eszközeit. Első ránézésre nem kötött nagy üzletet a Mol, az északi-tengeri eszközök bizonyított és valószínű készlete közel 15 millió hordó, a vételár alapján azonban a mostani olajárhoz viszonyítva jókora diszkonton értékesíthetett a Mol, de az is igaz, hogy a kimerülőben lévő kutaknál várhatóan felmerülő gigantikus költségektől is megszabadult, és a tranzakcióval bőven százmilliárd forintos nagyságrendű összeget tehet zsebre, ráadásul ezzel nagy lépést tehet a vállalat zöldítésének irányába is.

Kiszáll a Mol A Mol tegnap jelentette be, hogy megállapodást írt alá a Waldorf Production Limiteddel a Mol Egyesült Királyságban lévő teljes upstream portfóliójának értékesítéséről. A tengeri eszközök közé tartozik a Mol 20 százalékos részesedése a Catcher mezőben, 50 százalékos részesedése a Scolty & Crathes és 21,8 százalékos részesedése a Scott mezőben, valamint további részesedések számos más licenszben. A tranzakció zárása további jóváhagyások megszerzéséhez kötött és várhatóan 2022 második felében történhet meg. Északi-tengeri terjeszkedés A Mol 2013. december 12-én jelentette be, hogy eszközöket vásárol az Északi-tengeren, a magyar vállalat 14 kutatási-termelési licenc részesedést szerzett meg az Egyesült Királyság kontinentális talapzatán. Az adásvételt, az eladó Wintershall-lal 2014 márciusában zárták le. Az átvett portfólió magában foglalta a Broom 29%-os,

a Catcher 20%-os,

a Cladhan 33,5%-os,

valamint a Scolty és Crathes mezők 50%-os nem operátori részesedését. Szintén a tranzakció része volt a Wintershall Sullom Voe terminálban és Brent vezetékrendszerben meglévő tulajdoni hányadának átvétele. A UK portfólió zászlóshajója a Catcher mező, a Mol honlapja szerint a Catcher, Varadero és Burgman mezők kitermelését egy új, épített FPSO-hajó (úszó-, termelő-, tároló- és töltőlétesítmény) segítségével végzik, a termelés 2017 decemberében kezdődött meg, a végleges üzembehelyezést követően 2018-ban növelte a Mol a termelést. A hajó azóta a névleges termelési kapacitása felett termel. 2020-ban a termelést a vártnál alacsonyabb, átlagos 78 százalékos üzemidő korlátozta a nem tervezett leállások miatt, amelyeket a kitermelt vizet kezelő rendszerrel kapcsolatos problémák okoztak, a Catcher mező ennek ellenére is az Egyesült Királyság-beli olajtermelés több mint 60%-át adta 2020-ban. Fontos eszközök voltak A 2014-es, egyesült királysági megjelenés után három fejlesztési projekt befejezésével a Mol Energy UK termelés szempontjából jelentősen hozzájárult a Mol Csoport nemzetközi portfóliójához. A Mol szénhidrogén termelése az Egyesült Királyságban 2019 végén ért a csúcsra, akkor közel 21 ezer hordó egyenérték/nap közelében volt a kőolajkitermelés, ehhez jött még hozzá nagyjából ezer hordó egyenérték/nap földgázkitermelés. A Mol Csoport kőolaj- és földgáztermelésének közel 23 százalékát adta a csúcson az operáció, ha csak a kőolajat nézzük, akkor pedig 43 százalékát. Az elmúlt években a UK termelés aránya folyamatosan csökkent (nagyrészt az azerbajdzsáni ACG mezőben történt részesedésszerzés miatt), tavaly év végén a csoport kőolaj- és földgáztermelésének 13, az olajkitermelésének pedig 22 százalékát adta az Egyesült Királyság. Miért száll ki a Mol? Az olaj világpiaci ára egyre magasabbra emelkedik, egy ilyen környezetben felértékelődnek az olajipari eszközök, ezért is furcsa első ránézésre, hogy miért száll ki a Mol az északi-tengeri eszközeiből. Ráadásul a Mol UK bizonyított és valószínű készlete 14,9 millió hordó egyenérték volt 2021 végén. Ha azt beszorozzuk a jelenlegi, 120 dollár körüli olajárral, akkor közel 1,8 milliárd dollárt kapunk. Vagy nézhetjük úgy is, hogy a 305 millió dolláros vételárat (a végösszeg nem ennyi lesz, akár sokkal magasabb is lehet az upside sharing mechanizmus miatt) leosztva a 14,9 millió hordóval, akkor hordónként 20,5 dollárért adta el a mezőket a Mol, első ránézésre nem tűnik nagy üzletnek. És ha ehhez még azt is hozzátesszük, hogy pont az upstream üzletág az, ami egyfajta hedge-ként működik a Molnál a magas olajárakkal és több országban üzemanyagár-plafonnal terhelt időkben, akkor még inkább nehezen érthető az upstream eszközök eladása. Magyarázat azonban van több is: A megoldás részben pont a magas olajár, ilyen környezetben most relatíve jó árat kaphatott a Mol az eszközeiért.

Az eladásban taktikai megfontolások is szerepet játszhattak, az érintett mezőkön a kitermelés folyamatosan csökkent, több kisebb kútról van szó, amelyek átlagos hátralévő élettartama nagyjából 3 év, a Mol jó lehetőséget láthatott a magas olajárak (így vélhetően magasabb eszközárak) mellett egy leszálló ágban lévő eszközből való kiszállásra.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az olajcégek részben saját motivációból, nagyrészt azonban különböző szereplők (állam, bankok, befektetők stb.) nyomására igyekeznek csökkenteni a működésük környezetterhelését, a zöldülési folyamat része, hogy a szénhidrogénkitermelési portfóliójukat átalakítják, nem vesznek további olaj- és gázmezőket, a meglévőkön egyre kevesebb beruházást hajtanak végre, esetleg értékesítenek is ilyen eszközöket. Az operáció átalakítása, mint a Molnál a Downstream vagy a Fogyasztói szolgáltatások megerősítése, fejlesztése pedig költséges folyamat, vagyis környezettudatos és üzletileg is racionális lépés lehet upstream eszközök értékesítése.

Ráadásul előbb-utóbb nagyobb, akár több százmillió dolláros költségek is felmerülhettek volna az érintett kutaknál, itt olyan költségekre (abandonment cost) kell gondolni, ami az alultermelő vagy nem termelő olaj- vagy gázkutak felhagyásának folyamatára vonatkoznak, itt a kút leállításához szükséges berendezések eltávolításáról, a kút lezárásáról, a környezet megtisztításáról van szó. A Mol vélhetően a "végjátékban" felmerülő költségeket is szerette volna elkerülni.

A Mol nemrég döntött gigászi, 242 milliárd forintos osztalék kifizetéséről, vagyis egyáltalán nem baj, ha valamilyen forrásból, például eszközeladásból cash-hez jut. Mennyi az annyi? A Waldorf 2021. január 1-i értékelési dátumra 305 millió dolláros vételi ajánlatot tett, amelyre a standard vételár-kiigazítások vonatkoznak. Ezen túlmenően a szerződés jövőbeni feltételekhez kötött kifizetést is tartalmaz (ún. „earn-out"), amely főként az olajárak alakulásától függ a 2022-2025 időszakban. A tranzakció eredményeként a Waldorf átveszi az összes jövőbeni mezőfelhagyási kötelezettséget, így a Mol a tranzakció zárásakor mintegy 350 millió dollár céltartalékot vezethet ki könyveiből. Ez alapján bőven százmilliárd forint feletti vételárról beszélhetünk, a pontos összeget azonban egyelőre nem lehet megmondani, hiszen az az upside sharing mechanizmus miatt függ a következő évek olajpiaci árától is, akár lényegesen magasabb is lehet a végösszeg, mint ami a vevő vételi ajánlatában szerepel. Ezen felül a Mol átlagos kitermelési költsége várhatóan javul a tranzakció lebonyolítását követően, mivel az értékesített eszközök termelési költsége meghaladja a Mol upstream portfólió többi részének átlagos kitermelési költségeit. Százmilliárd az új tízmilliárd Idén január közepén írtunk a Mol kapcsán arról, hogy a hazai tőzsdei cégek egyre nagyobb tranzakciókat hajtanak végre, az egy egység most már inkább a százmilliárd forint. A Mol akkor állapodott meg a lengyel szektor- és versenytársával, a PKN Orlennel, hogy a lengyel cég által megvett Lotos eszközei közül megveszi annak benzinkútjait. A Mol összesen 417 töltőállomást vesz 610 millió dollárért, vagyis akkori árfolyamon közel 191 milliárd forintért. Persze a tranzakcióval kapcsolatban több disclaimert lehet tenni, hogy nem is annyi az annyi, mert a tranzakció több lépésből áll, ugyan a Mol valóban megvesz 417 benzinkutat, de egyrészt cserébe a magyar cég el is ad a PKN Orlennek 185 magyar és szlovák töltőállomást, mégpedig 259 millió dollárért, vagyis 81 milliárd forintért, ráadásul a 610 millió dollár egy része pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettség, csak a fennmaradó részt egyenlíti ki készpénzből a Mol, de lényeg a lényeg, a headline vételár 610 millió dollár, ami 12 számjegyű összeg. De nem a Mol az egyetlen, amely százmilliárd forintos nagyságrendben hajt végre tranzakciókat. Az OTP profitja már évek óta a százmilliárdos nagyságrendben mozog, lassan már inkább milliárd euróban vagy dollárban érdemes kifejezni, viszont a bankcsoport által az elmúlt években megvett bankok ára is sok esetben ebben a nagyságrendben alakult. A horvát Splitska ára bőven százmilliárd forint felett volt, és bár a SocGentől megvett bankok pontos vételárát nem tudjuk, azt viszont igen, hogy átlagban könyv szerinti értéken vehették őket, ezért nagy eséllyel volt köztük forintban 12 számjegyű összegért vett pénzintézet. De nem csak akvizíciók mozognak a százmilliárdos nagyságrendben, az OTP két különleges munkavállalói résztulajdonosi programszervezete (KMRP) a Növekedési Kötvényprogram keretében bocsátott ki kötvényeket két csomagban összesen 200 milliárd forintért, ennek a 70 százalékát, vagyis közel 140 milliárd forintot az MNB jegyezte le, egyébként az NKP történetében ennél nagyobb jegybanki pénz nem landolt egy cégnél sem (pardon, ez a KMRP-nél landolt). A két KMRP a kötvénykibocsátásból befolyt pénzt az OTP 200 milliárd forintos sajátrészvény-csomagjának megvásárlására fordította, vagyis ez is százmilliárdos nagyságrendű tranzakció. A 4iG is nagyságrende(ke)t lépett az elmúlt években, a vállalat tavaly szeptember végén jelentette be, hogy zártkörű kötvénykibocsátást hajtott végre, melynek keretében 100 milliárd forint értékben jegyeztek le kötvényeket. A 4iG tavaly megvette a DIGI-t, a vételár 625 millió euró, a bejelentéskori árfolyamon 232 milliárd forint. Tavaly novemberben jelentették be, hogy a Rheinmetall részvényvásárlással és tőkeemeléssel 25,1 százalékos tulajdont szerezhet a 4iG-ben. A tranzakcióban egy újabb százmilliárdos összeg merült fel, a német hadiipari cég ugyanis 120 milliárd forintos zártkörű tőkeemelést hajthat végre. Részben a DIGI felvásárlás finanszírozásához a 4iG kötvényeket bocsátott ki, eredetileg 350 milliárd forint értékben tervezték, végül összesen 291,44 milliárd forintot vont be a kötvénykibocsátásból a vállalat, a kibocsátott mennyiségből 73,75 milliárd forintot az MNB jegyzett le. Címlapkép: Mol