Vízlágyítóra, öblítőre, pelenkára költötték az eMAG-kuponokat a vásárlók

Portfolio 2022. március 25. 08:40

Nagy kiszerelésű vízlágyító só és öblítő, illetve havi pelenkacsomag vásárlásához váltották be a legtöbben az eMAG bruttó 3 ezer forint értékű vásárlási utalványait, de sokan használták fel a kupont vezeték nélküli fülhallgató és fitneszpánt beszerzésére is. Az utalványokat a vállalat a Gazdasági Versenyhivatallal 2021 májusában kötött megállapodás keretében küldte ki azoknak az ügyfeleknek, akik az ezt megelőző 12 hónapban bármilyen értékben az eMAG-nál vásároltak. A kuponokat tavaly június eleje és december közepe között váltott be az eMAG mintegy 350 ezer ügyfele.