Kriptós szabályozás készül Nagy-Britanniában

A brit kormány a kriptopiac szabályozására készül, ezen belül is a hagyományos pénzekhez kötött stablecoinokra fókuszálhatnak – írja a CNBC.

Négy forrástól is arról értesült a CNBC, hogy Nagy-Britannia a kriptopiac szabályozására készül, és hamarosan felfedik terveiket. A brit pénzügyminiszter, Rishi Sunak a következő hetekben jelentheti be a kriptopiac szabályozási kereteit. A brit pénzügyminisztérium nem kommentálta az értesülést.

A szabályozás részleteit még véglegesíteni kell, ugyanakkor a lapnak nyilatkozó források szerint a kriptopiacot támogató szabályozás születhet, jogbiztonságot teremtve a kriptós cégeknek. Úgy fogalmaztak, a pénzügyminisztérium hajlandó a kriptopiac bonyolult szabályait megismerni.

A szabályozás a fiat pénzekhez vagy más pénzügyi eszközökhöz kötött stablecoinok kérdéskörét is körüljárja. Több kriptopiaci szereplővel is egyeztetéseket tartottak a szabályozás kapcsán, többek között a Geminivel is, mely dollárhoz kötött stablecoint bocsát ki.

(CNBC)

A címlapkép forrása: Getty Images