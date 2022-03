Itt egy jel a részvénypiacoknak, ami azt mutatja, hogy nem lesz összeomlás

Orosz-ukrán háború, elszálló infláció, kamatemelések, berobbanó kínai koronavírus-járvány – számos dolog miatt aggódhatnak most a befektetők, de van az amerikai gazdaságban egy olyan szegmens, ahonnan mindezen negatívumok ellenére kedvező előjelek érkeznek.

A szektor, amit érdemes figyelni

A szállítmányozók, vagyis a vonatokat, repülőket, hajókat, teherautókat üzemeltető vállalatok kilátásai jellemzően akkor fényesebbek, amikor a gazdasági növekedésnek köszönhetően erősödik a kereslet a nyersanyagok és az áruszállítás iránt, és szívesen utaznak az emberek.

Emiatt pedig a szállítmányozási szegmens részvényeinek teljesítménye jó előrejelző lehet a szélesebb körű piacokra, ugyanis a kereskedelmi környezet indikátora.

Ebből a szempontból pedig jó hír, hogy márciusban a Dow Jones Transportation Average index (amely olyan vállalatokat foglal magában, mint a United Parcel Service, az Union Pacific, vagy több nagy amerikai légitársaság) felülteljesítő volt: 8 százalékkal emelkedett a hónap eleje óta, miközben a Dow Jones mindössze valamivel több mint 3 százalékos, az S&P 500 pedig 4,6 százalékos pluszban áll.

Az idei évet tekintve is felülteljesítő a szállítmányozási szektor, miközben a vezető amerikai indexek estek, addig a benchmark index minimálisan erősödött az év eleje óta. A novemberi csúcsától pedig csak valamivel több mint 3 százalékkal marad el a Dow Jones Transportation Average, közelebb van az őszi csúcsához, mint a többi irányadó index.

A szállítmányozási részvények emelkedése biztató jellel szolgál azoknak, akik az amerikai gazdaság teljesítménye miatt aggódtak, miután a Fed megkezdte a kamatemeléseket az infláció elleni harc jegyében. Jerome Powell nyilatkozata szerint a jegybank kész emelni a kamatokat olyan szintre, ami már lassítja a gazdaságot, ha ez szükséges ahhoz, hogy letörjék az inflációt.

Egyes elemzők rámutattak, hogy a hosszú és rövid lejáratú kötvényhozamok közeledése aggasztó, mert azt mutathatja, hogy a kötvénypiacok már lassan recessziót áraznak. A State Street Global Advisors befektetési stratégája szerint azonban a szektor részvényeinek teljesítménye alapján talán az amerikai gazdaság ellenállóbb lehet annál, mint azt sokan hitték.

Ami alátámasztja az emelkedéseket

Ami a szektor fundamentális teljesítményét illeti, a teherszállítási aktivitás erősödött a közelmúltban, valamelyest felépülve az omikron variáns által okozott visszaesésből, februárban szezonálisan igazítva az Egyesült Államokban az egy hónappal korábbi volumencsökkenés közel fele visszaépült a Cass Fright Index szerint.

Vannak arra utaló jelek, hogy a vállalatok árazási ereje is javul, a FedEx például nemrégiben a vártnál erősebb negyedéves értékesítési adatokról számolt be, miután a magasabb szállítási díjak ellentételezni tudta a volumen visszaesését. A légitársaságok vezetőinek nyilatkozatai alapján az utazások iránti kereslet élénkül és bíznak benne, hogy a fogyasztók hajlandóak magasabb árakat is fizetni, amely fedezheti a magasabb üzemanyagköltségeket. A Farr, Miller & Washington vezetője szerint a légitársaságok vezetőinek optimizmusa bíztató, mert amikor azt látják, hogy a fogyasztók kereslete erős, van pénzük költeni rá, az azt jelzi, hogy a fogyasztók a gazdaság más területein is költeni akarnak.

Az élen járó részvények

A Dow Jones Transportation indexben szereplő részvények közül az idén az élen járók között találjuk a tengeri szállítmányozást végző Matson, az autóbérléssel foglalkozó Avis, az uszályokat működtető Kirby Corp., valamint a csomagküldéssel foglalkozó Union Pacific részvényeit, de a légitársaságok közül az Alaska Air Group is szépen teljesített, több mint 9 százalékos emelkedéssel.

A képet kissé árnyalhatja, hogy a szállítmányozási index márciusi emelkedésében nagy szerepe volt az autóbérlő cégnek, az Avisnak, amely nagy volatilitást mutatott az elmúlt hónapokban és az online traderek egyik kedvence volt. Márciusban 16-án egy nap leforgása alatt 22 százalékot ugrott a részvény, miután 1 milliárd dolláros saját részvény vásárlást jelentett be a vállalat, de a novemberi szintektől még mindig jelentősen, közel 30 százalékkal el van maradva.

Címlapkép: Getty Images