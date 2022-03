Lezárult a Visa gigafelvásárlása

A Visa márciusban lezárta a Tink felvásárlását. A Tink egy nyílt banki platform, amelynek segítségével az ügyfelek mozgathatják pénzüket, hozzáférhetnek összesített pénzügyi adataikhoz, valamint olyan pénzügyi szolgáltatásokat használhatnak, mint a kockázatelemzés és a számlaellenőrzés, mindezt egyetlen API-n keresztül - derül ki a Visa közleményéből.

Tavaly nyáron jelentette be a Visa, hogy felvásárolják a svéd fintech vállalatot, a Tinket, mintegy 1,8 milliárd euróért. A dealt azután jelentették be, hogy a Visa visszalépett a Tink versenytársának, a Plaidnek a felvásárlásától, részben versenyfelügyeleti problémák miatt. A Tink (és a Plaid is) a nyílt bankolás területén aktív fintech szereplő, azaz a bankokhoz szabályozott körülmények között csatlakoznak a PSD2-es szabályozás keretein belül Nagy-Britanniában és az EU-ban.

A Tink alapítói svéd vállalkozók, Daniel Kjellén és Fredrik Hedberg, akik a céget 2012-ben alapították. A Tink eredetileg egy pénzügyi mobilappot fejlesztett de később B2B területre tértek át. Az új üzleti modellben a bankok és fintech cégek csatlakozását teszik lehetővé a banki adatok lekérdezésére szolgáló interfészekhez, azaz API-khoz, amely új termékek létrehozását teszi lehetővé. A stockholmi központú fintechet a felvásárlás előtt 680 millió euróra értékelték a befektetői, akkor 300 millió dollárt vontak be olyan befektetőktől, mint a PayPal és az ABN Amro bank.

A Visa közleménye szerint a Tink több mint 3400 bankhoz és pénzintézethez kapcsolódik, Európa-szerte banki ügyfelek millióit éri el. A Visa és a Tink együttműködése révén az ügyfelek egyszerűbben láthatják át ügyleteiket, beleértve pénzük, pénzügyi adataik és pénzügyi céljaik kezelését. A vállalkozások pedig hozzáférhetnek majd a digitális és biztonságos működéshez szükséges eszközök szélesebb és testreszabottabb köréhez, legyen szó akár fizetések indításáról, bankszámlakivonatok és számlák egyeztetéséről vagy alternatív finanszírozás eléréséről.

A Tink a közeljövőben a Visa önálló leányvállalataként fog működni. A Tink vezérigazgatója és társalapítója, Daniel Kjellén, valamint a jelenlegi vezetőség továbbra is a szervezet élén marad.