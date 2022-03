Magyar biztosítóvezérek: cunami közeleg, fel kell készülni a háború új hullámaira

Koronavírus-járvány után orosz-ukrán háború, folyamatosan jönnek a kihívások a magyar biztosítási szektorban, de a szolgáltatók állják a sarat. A Portfolio Biztosítás 2022 konferenciájának biztosítói vezérekből álló panelbeszélgetésén szó volt a háború és a Covid közötti hasonlóságokról és különbségekről, a díjbevételek megugrásáról, a digitalizáció és az insurtechek szerepéről, de kiderült az is, mit gondol a szakma a magyar állam beszállásáról az Aegonba és az Unionba.

Járvány után itt a háború, mik a főbb különbségek és hasonlóságok?

Almássy Gabriella, az UNION Biztosító elnök-vezérigazgatója szerint a legnagyobb hasonlóság a bizonytalanság a koronavírus és a háború között, ugyanakkor a szektor jól reagált ezekre a helyzetekre és válaszokkal tudtak szolgálni. Kiemelte, hogy olyasmivel, mint a járványhelyzet, még sosem találkoztunk, ez volt a legnagyobb döbbenet a világban. A biztosítási piac ennek hatására teljesen újrarajzolta folyamatait, értékesítési csatornáit.

Dinsdale Julianna, az UNIQA Biztosító elnök-vezérigazgatója is egyetértett az előtte szólóval, de kitért arra is, hogy eleinte tartottak attól, hogyan reagálnak majd az ügyfelek a nagy tőkepiaci ingadozásokra, de nem voltak nagyobb visszaváltások. Igaz, az UNIQA a háború kitörése előtt eladta az orosz-ukrán kitettségeit, tehát időben tudott lépni – tette hozzá.

Holló Bence, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója is úgy látja, hogy nagyot ugrott a szektor a digitalizációban, de ez a digitális adaptációnak csak a felszíne, az igazi mélységektől még messze van a szektor. A kilátásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy jól vizsgázott a szektor, jól reagált a koronavírusra és a háborúra, de kérdés, miképpen változnak még az ügyféligények és ezekre milyen válaszokat tud adni a szektor. Ilyen kérdés például az egészségtudatosság előretörése vagy éppen a háború okozta bizonytalanságok.

Polányi Zoltán, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatóságának elnöke és vezérigazgatója egy másik aspektusra hívta fel a figyelmet: a lakossági terület mellett a csoportos személybiztosítások, vállalati biztosítások is nagyot léptek előre az utóbbi 1,5-2 évben. A háború kitörése és az infláció emelkedése miatt azt látja, hogy a unit-linked mellett a klasszikus nyugdíjbiztosítások is megindultak az utóbbi hónapokban.

Alexander V. Protsenko, az Allianz Hungária elnök-vezérigazgatója a fentiekhez még hozzátette fontos aspektusként az ügyfeleket. A koronavírus alatt az egészség volt a fő kérdés, most pedig a pénz és a megtakarítások biztonsága, ami új kihívás elé állítja a hazai biztosítási szektort. Ez egy másik hullám most, ahol a pénz biztonsága a fő kérdés.

Megugrottak az élet díjbevételek, de miért?

Holló Bence (NN) szerint ez egy feltörekvő piac, a pandémia is támaszt nyújtott ennek azzal, hogy nőttek a megtakarítások és a tőkepiacok is jól teljesítettek. Abban viszont nem teljesített jól a szakma, hogy a penetrációt nem sikerült növelni – tette hozzá. Polányi Zoltán (CIG Pannónia) szerint is lenne hova fejlődni még a kockázati biztosítások terén, Alexander Protsenko (Allianz) pedig arra mutatott rá, hogy a unit-linked biztosítások fejlődése meglehetősen volatilis képet mutat. A biztisítások fő szerepe továbbra is a védelem biztosítása, ezt nem szabad elfelejteni – tette hozzá.

Nem élet ág, kgfb

Dinsdale Julianna (UNIQA) úgy látja, hogy a kárgyakoriság csökken, hosszú távon azonban emelkedő kárinflációval kell számolni. Ezt a növekedést a háború okozta alkatrészhiány is várhatóan tovább fűti majd. Almássy Gabriella (UNION) a gépjárművek darabszámát emelte még ki, a növekedés lassulása is hat a kgfb-piac növekedésére. Azzal ő is egyetért, hogy károldalon emelni kell a díjakat, elsősorban az infláció megugrása miatt. Alexander Protsenko (Allianz) szerint egy cunami közeleg a szektor felé: az infláció csak egy a vezető problémák közül, a jéghegy csúcsa, de ott van még a forint gyengülése, a munkaerőpiac helyzete. Az az ideális helyzet, ha látjuk ennek a cunaminak a hullámait, de ez akár 2-3 évbe is beletelhet, mire igazán visszaüt.

Milyen változásokat hozott a Covid a biztosítási piacon, és mit hoz a következő 2 év?

Holló Bence (NN) szerint alapvetően megváltozott az élet és a biztosítók működése is az utóbbi időszakban. Új elem, hogy a reagálási képessége is gyorsult a szektornak. Mintha egy hadgyakorlat lett volna a Covid a szakmának – tette hozzá. Kiemelte, hogy szerinte sikerült közelebb kerülni az ügyfelekhez is ez idő alatt, sokkal ügyfélfókuszúbbá vált a működés. Alapvetően változik majd meg Európa viszonya a világhoz a háború kitörése miatt – mondta. Dinsdale Julianna (UNIQA) szerint pozitív változás az ügyfelek digitalizációs csatornákhoz való hozzáállása, ez a szakmát is arra készteti, hogy gyorsítja a digitális átmenetet. Almássy Gabriella (UNION) az értékesítési folyamatok egyszerűsödését emelte ki jó irányként. SZJA-visszatérítéssel kapcsolatban úgy látja, hogy nem volt érdemi visszaesés a nyugdíjbiztosításokban ennek hatására, köszönhetően a hatékony kampányoknak is.

Digitalizáció – volt előrelépés az elmúlt 2 évben?

Polányi Zoltán (CIG Pannónia) a személybiztosítások területét emelte ki, hiszen jelentős digitalizáció ment végbe ezen a területen. Holló Bence (NN) úgy látja, van még bőven tér a digitális transzformációra, az NN-nél most ez van a fő fókuszban. Almássy Gabriella (UNION) szerint továbbra is a kollégák a legfontosabb erőforrás, digitalizáció ide vagy oda. A hibrid működést kell fenntarthatóvá tenni – hangsúlyozta.

Insurtech - mekkora fenyegetést jelentenek a hagyományos szereplőkre?

Dinsdale Julianna (UNIQA) inkább lehetőségként látja az insurtechek megjelenését, mintsem veszélyforrásnak. A Cherrisk is egy ilyen insurtechként indult a csoporton belül, azóta azonban már ez is átalakult és további inkumbenseknek tud majd segítséget nyújtani platformján.

Miért száll be a magyar állam az Aegonba és az Unionba?

Almássy Gabriella (UNION) úgy látja, hogy az állam pénzügyi befektetési szempontok miatt száll be a két biztosítóba.

Marad a multi brand felosztás, nem lesz összevonás, középtávon sem.

Kiemelte, hogy nem lesz a két biztosító egyforma, ugyanabba az irányba haladnak, de mindkét csoport kellő szabadságot kap ehhez. Egyre több a két cégvezetés között a kommunikáció, ezekből látszik, hogyan tudják a célokat külön-külön, de együtt végig csinálni. Az egészségbiztosítás kifejezetten Union-sztori – tért ki rá, de nagyon nehéz biznisz, nagy kihívás, ezért fontos, hogy az értéklánc minél nagyobb részét az Union irányíthassa, felügyelhesse. Ebből adódik, hogy igyekeznek az egészségügy kiszolgálói hátterét is fejleszteni, főként a vidéki klinikákon van szükség minőségbeli fejlesztésekre.

Jövőbeni tervek

Holló Bence (NN) kifejtette, hogy a nem élet üzletág ambíciókat a lakásbiztosítások piacára való belépéssel igyekezett véghezvinni az NN, de ezeket a terveket egyelőre még parkolópályán tartják.

Polányi Zoltán (CIG Pannónia) kitért a Bankholdinggal való együttműködésre, kétmillió ügyfél kiszolgálásáról van szó, lakossági és vállalati ügyfelekről egyaránt. Fontos terület volt a HR-részleg stabilizálása, ezzel tudják garantálni ugyanis az együttműködés sikerességét.