Megkötöd a biztosítást, és faképnél hagynak? Ez a világ már elmúlt Magyarországon

Nemcsak átvészelte, de meg is erősödött a biztosításközvetítői szakma a pandémiában, a Portfolio mai Biztosítás 2022 konferenciáján legalábbis egy alapvetően elégedett szakma értékelte a helyzetet az utolsó szekcióban, amelyet Raveczky Zsolt, az Union Biztosító igazgatósági tagja moderált.

Hogy élték meg a pandémiát, többek között a képzések leállását a közvetítők?

A bankbiztosításban nem volt leállás, a Groupamával közösen az OTP gyorsan reagált, és növekedett az érdeklődés a bankbiztosítási termékek iránt – mondta Budai József (OTP). Keszthelyi Erik (Hungarikum Alkusz) elmondta: 430 online oktatást végzett a cégcsoport tavaly, a pandémia ellenére 2021 sikeres év volt számukra. Molnár László (FBAMSZ) szerint azt még nem lehet eldönteni, hogy az orosz-ukrán helyzet, hogy alakítja a piacot, de az biztos, hogy koronavírusálló szakma a biztosítás, a közvetítés pedig valószínűleg most fogja élni az aranykorát. Most könnyebb értékesíteni, mint korábban – vélte Papp Ádám (OVB), mondván, legnagyobb meglepetésükre nagyon könnyen ment a digitális átállás, és az ügyfelek szívesebben engedi be online módon az otthonukba az üzletkötőket, akiknek hatékonyabb lett a munkájuk a kevesebb utazás és a könnyebb kapcsolatfelvétel miatt. Új munkaerőt tanítani lehet, de integrálni a meglévő közösségbe sokkal nehezebb digitális úton. Szűcs Miklós (Actionlab) elmondta: 2020 tavaszán a lekötött tréningek 70%-át lemondták a megrendelők, amire egy új vezetői tréning kidolgozásával reagáltak.

Túl sok vagy túl kevés közvetítő van a piacon?

Papp Ádám (OVB) nagyon nem ért egyet azzal, hogy túl sok közvetítő lenne a piacon, hiszen sokkal több kockázati termék eladására lenne például szükség, és ehhez munkaerő kell. Keszthelyi Erik (Hungarikum) elmondása szerint ők szinte minden szegmensben ott vannak, közel 800 tanácsadócég dolgozik a cégcsoportban. Szerinte is kevés a közvetítő, több kellene, és erősíteni érdemes a szakma megítélését a minőségi közvetítés erősítésével, megteremtésével. Molnár László (FBAMSZ) a BCG elemzésére utalva elmondta: a három fő irány az, hogy lesznek 1. a nagy online platformok, 2. a nagy vállalati közvetítők, valamint az 3. egykapus ügyintéző cégek, ahol személyre szabott tanácsadás zajlik. Budai József (OTP) szerint az ügyfélelégedettségben nem lehet áttolni a felelősséget a partnerekre, minél jobb minőségben, minél több kollégával érdemes értékesíteni. Alacsony a biztosítási penetráció.

Mit jelent az állományápolás?

Minden biztosítás annyit ér, amennyit a káresemény esetén nyújt az ügyfélkezelésben – mondta Keszthelyi Erik (Hungarikum). Szerinte a siker alfája és omegája, hogy nem szabad ügyfelet veszíteni, és mint fogalmazott, allergiás arra, ha az ügyfélnek nincs megversenyeztetve évfordulóra a biztosítási portfóliója. Az a világ, hogy eladunk, és többet nem szólunk az ügyfélhez, már elmúlt Magyarországon – mondta Papp Ádám (OVB). A rendszereknek biztosítaniuk kell, hogy ne legyen gazdátlan ügyfél, és mindig legyen kihez forduljanak. Molnár László (FBAMSZ) szerint különösen a nem-életbiztosítások esetében van óriási szerepe az állománygondozásnak. AZ OTP a pénzügyi vagyontervezés részeként, és nem önállóan értékesít unit-linked termékeket – derült ki Budai József (OTP) szavaiból.

Előadásában Budai József, az OTP Bank Bankbiztosítási Főosztályvezetője a bankbiztosítás kihívásairól beszélt. Régebben egy nagyobb rendszerleállás vagy bankszünnap jelentette a kihívásokat, ma pedig már a koronavírus és a háború hatásaival kell megküzdeni. A pandémia és a változó inflációs környezet is eltérő hozzáállást kívánt bankbiztonsági szempontból. Az értesítési fókuszok közül kiemelte a minőségi értékesítést, ez közös felelősség, mert az ügyfélnek jó vagy rossz élménye lesz egy biztosítás vásárlásakor, így fontos az értékesítők képzése, fejlesztése. A portfóliókezelésben folyamatos és dinamikus termékfelülvizsgálat zajlik, mindeközben igyekeznek figyelemmel lenni az ügyfélkapcsolati tevékenységre és a szabályozói elvárásoknak való megfelelésre is. Az OTP nemzetközi bankbiztosítási stratégiával bír, rendszeresen támogatják e területen is a leánybankokat.

Székely Sándor, a DBX Kft. cégvezetője és insurtech szakértője a biztosítási ökoszisztémákról osztotta meg meglátásait. Átalakulóban a piac, az innovatív értékesítési csatornák már beérték a hagyományos, ügynöki csatornákat. A szakember kitért a mikrobiztosításokra, amelyeket valamilyen más termékkel, szolgáltatással együtt értékesítenek, mivel önállóan az alacsony díj/Jutalék miatt nem éri meg eladni. Az ökoszisztémára példaként hozta a Boscht, ahol a termékkör mellett rendelkezésre áll a szerviz, a call center és maga az áruház is, mint értékesítő pont. Csakhogy számos ilyen vállalat van, ezeket pedig egy platformra helyezni nem egyszerű feladat. Jól működő ökoszisztémákra példaként hozta a bankbiztosítást, az autós együttműködéseket, a szolgáltatói együttműködéseket és a kiterjesztett garancia területét. Eggyel erősebbek és innovatívabbak azok az ökoszisztémák, amelyekben az ügyfelek is részt vesznek.

Címlapkép: Getty Images