Össztűz után közlekedési lámpává alakíthatják a zöld befektetési címkézést az EU-ban

A gázbefektetések zöld befektetési célként való év eleji uniós elismerése eleve sok ellenérzést szült az Európai Unióban, aztán az orosz invázió miatti mielőbbi leválás az orosz gázról erre csak erősített, így az össztűz-szerű felháborodás miatt a zöld, fenntartható finanszírozási célokat rögzítő uniós rendelet címkézése a közlekedési lámpa színkódjaival összhangban fog változni. Ez nagy változás, mert így jobban meg lehet különböztetni azokat a beruházásokat, amelyeket az energia átmenet során tényleg muszáj megcsinálni, de egyébként környezetvédelmi szempontból nem fenntarthatók, nem minősülnek zöldnek.

Az ügy előzményeiről, a komoly brüsszeli felháborodásról ebben a cikkünkben már írtunk, most az az új fejlemény, hogy tényleg felvázolták az uniós zöld, fenntarthatónak mondott energiabefektetéseket meghatározó ún. taxonómia rendelet módosításának konkrét irányait.

Fontos világosan meghatározni, hogy melyek a szükséges befektetések az átmenet során, azért, hogy így a tőke meg tudja találni ezeket a projekteket – hangsúlyozta az Európai Bizottságnak tanácsot adó testület egyik tagja, az Európai Beruházási Bank klímaváltozási szakértői paneljének vezetője a Reuters tudósítása szerint.

Nancy Saich azt mondta, hogy a javaslatuk szerint nemcsak zöld címke lenne az új taxonómia rendeletben, hanem lenne egy (narancs)sárga és egy piros címke is, így a hosszabb távon kevésbé fenntartható beruházások is forráshoz juthatnának, miközben a befektetők a saját portfoliójuk szintjén is átlátnák, hogy pontosan hogyan is állnak a zöld átmenet támogatásában.

A javaslat szerint tehát így nézne ki:

Narancssárga/borostyán színkód vonatkozna azokra a projektekre, technológiákra, amelyek még nem minősíthetők teljesen fenntarthatók, de azzá válhatnak idővel

Piros színnel látnák el azokat a tevékenységeket, projekteket, amelyek jelentős környezeti ártalommal járnak, és ezért sürgősen át kel őket alakítani, vagy le kell állítani.

A csekély környezeti hatású projektekre, tevékenységekre lenne a zöld címke.

Az új színkódokat, címkézést számos szektor sokféle tevékenységére meghatároznák, így világosabbá válna az energia ágazat, illetve a pénz- és tőkepiacok szereplői számára is, hogy a készülő szabályozás pontosan mit is engedélyez, mit támogat és milyen feltételek mentén.

