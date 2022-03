Figyelmeztetnek az elemzők: korai még az öröm, ez csak egy medve piaci rali

Kétszámjegyű emelkedést lehetet látni az amerikai részvénypiacon az elmúlt két hétben, de még korai örülni, ez akár egy medve piaci rali is lehet, ami további, jelentős eséseknek ágyazott meg – véli a Bank of America elemzője.

A Bloomberg által idézett elemző aggasztó jeleket lát a piacon, az indexek ugyanis annak ellenére emelkednek, hogy a fundamentumok gyengébbek, például a Fed kamatemelésbe kezdett az infláció elleni harc nevében.

A stratéga szerint nincs még vége a részvénypiaci mélyrepülésnek, az elmúlt két hétben látott meredek emelkedés tipikus a volatilis medve piacokon, a dotkom-lufit követő és a 2008/2009-es pénzügyi válságban is láttunk hatalmas medve piaci ralikat.

Egy szorosan figyelt államkötvénypiaci mutató recessziós jelet küldött, ami rávilágított arra, hogy a Fed kamatemelései visszavethetik az amerikai gazdaságot. A romló makrokörnyezet és a kevésbé piacbarát amerikai jegybank miatt nem valószínű, hogy a részvények tartósan emelkedni fognak – írják a Bank of America stratégái. A Fed nem fog most a piac megmentésére sietni, sőt, a szigorítás lesz a cél, ami támogatja az infláció elleni harcot. A gyakorlatban ez a kockázatos eszközök számára egy lefelé mutató kockázat – teszik hozzá.

Az amerikai indexek mozgását elnézve úgy tűnik, hogy most a befektetők nem törődnek a figyelmeztető jelekkel, tegnap ismét 1 százalék feletti emelkedésekkel zártak, ezzel az elmúlt 11 kereskedési napból 9 során emelkedtek az irányadó indexek. Közben a kétéves amerikai államkötvényhozam a 10 éves fölé emelkedett, amire 2019 óta nem volt példa.

Több tényező is óvatosságra int, az ukrajnai háború miatt az árupiacokon zavar keletkezett, legutóbb a műtrágya ára szökött az egekbe. Az olajárak továbbra is magas szinten állnak, ami növeli az inflációs nyomást, az amerikai jegybank pedig ígértet tett, hogy harcolni fog az inflációval még akkor is, ha ez károsítja a gazdaságot.

A Bank of America elemzői azt tanácsolják a befektetőknek, hogy fedezzék magukat, a felfutások is csak rövid távúak és limitáltak lehetnek.

A BofA szerint enyhébb inflációra lenne szükség ahhoz, hogy a részvénypiacok tovább tudjanak emelkedni és hozzáteszik, hogy az ukrajnai feszültségek enyhülése enyhítené a gazdasági növekedést fenyegető veszélyt, ugyanakkor megadná a lehetőséget a Fednek a gyorsabb kamatemelésre.

A részvénypiacokon kívül más piacok sokkal több jelét mutatják a feszültségnek, az elmúlt 10 napon a kamatok volatilitását mérő MOVE index és a részvénypiaci volatilitást mérő VIX-index eltérése 2009 óta nem látott mértékű volt. Akkor pedig az S&P 500 index 7 százalékot esett a következő hat hétben - emeli ki a Bloomberg.

Az optimistábbak azzal érvelnek, hogy annak ellenére, hogy a Fed lassítja a gazdasági növekedést, a vállalatok fel tudnak majd mutatni profitnövekedést, ami alátámasztja a részvények árazását. Az amerikai vállalatok pedig a legkevésbé kitettek az orosz szankciók hatásainak.

A részvénypiacok nagyot estek idén és a befektetők most azon tűnődnek, hogy medve piacba kerültünk-e – fejtette ki véleményét a Morgan Stanley elemzője a Bloombergnek. Hozzáteszi, hogy meglátása szerint jó ideje medve piac van, már az év elején az árazási szintek, a Fed szigorítása, az infláció és a növekedés lassulása miatt aggódtak a Morgan Stanleynél, ezeket pedig az orosz-ukrán háború tovább súlyosbította. Ezek persze nem jelentik azt, hogy nincsenek lehetőségek a piacon, de óva int a túlzott optimizmustól, vannak medve piaci ralik, de ezeket azoknak is kell tekinteni.

Címlapkép: Getty Images