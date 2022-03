Megemelte a Nyomda célárát a Concorde

A tavalyi rekordév és az M&A tranzakciók után jelentősen módosította a Nyomdára vonatkozó várakozásait a Concorde elemzője, amit azzal indokolt, hogy jó úton halad a cég ahhoz, hogy a korábbi prognózisokat felülteljesítse a cég a termékmix változásának köszönhetően és a jövőben is jelentős osztalékot fizethet.

Az elemző több pozitívumot is említ a Nyomdával kapcsolatban, például hogy a dokumentumok megújítása 2022-re tolódott, az útlevelek iránti kereslet növekszik és az afrikai terjeszkedés még tervben lehet. Az M&A aktivitásban is lát lehetőséget az elemző, sőt, hozzáteszi, hogy maga a Nyomda is felvásárlási célpont lehet akár.

2022-ben csökkenhet a profit, de a részvények vonzók, mivel diszkonttal forognak a papírok a múlthoz képest előretekintő P/E és EV/EBITDA-alapon is.

Az új 12 havi célár (osztalék nélkül) 2000 forint, ami a 163 forintos osztalékkal együtt 27 százalékos potenciális hozamot jelent. Az elemző ajánlása változatlanul vétel a Nyomda részvényeire.

A Nyomda árfolyama ma 1,5 százalékos pluszban áll, amivel felülteljesítő a magyar tőzsdén, idén 12 százalékos pluszban jár a papír.

