Napelemek: belehúzott a lakosság, de a céges telepítések is megugrottak

Minden korábbinál nagyobbat nőtt a háztartási méretű naperőművek magyarországi állománya 2021-ben, elsősorban a lakossági telepítéseknek köszönhetően, de az év vége felé a céges és intézményi beruházások is megugrottak. A harmadik negyedéves lassulást követően a negyedik negyedévben ismét gyorsult a kapacitásbővülés; a szegmens adatain egyáltalán nem látszanak a nagy napelempark-beruházásoknál gondot okozó ellátási lánc problémák.

2021 negyedik negyedévében több mint 100 MW-tal nőtt a Magyarországon működő háztartási méretű kiserőművek (HMKE-k) beépített teljesítőképessége - derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által ismertetett új adatokból. Ez ugyan kisebb, mint a tavalyi második negyedévben regisztrált, valaha volt legjobb negyedéves eredményt jelző 167 MW-os bővülés, de jócskán meghaladja a 2021 első negyedévében látott 60 MW-os, valamint a harmadik negyedév 78 MW-os érték. Az év egészében 407 MW-tal nőtt a kapacitás, ami messze a legjelentősebb éves bővülés a HMKE-k hazai történelmében, és aminek eredményeképpen az év végén már 1127 MW-ra rúgott az 50 kW-nál kisebb erőművek beépített teljesítőképessége.

A HMKE-k hazai állományának elsöprő többségét a napelemes erőművek teszik ki: a negyedik negyedéves és éves növekedésnek, valamint a 2021 végi állománynak is egyaránt több mint 99 százalékát (1125 MW) a naperőművek adták. A fotovoltaikus technológia óriási túlsúlya mellett a második legnagyobb részt adó háztartási méretű szélerőművek összesített beépített teljesítőképessége alig haladja meg az 1 MW-ot, az összes egyéb technológia (vízenergia, biogáz, biomassza, termálmetán, földgáz, dízel, benzin, stb) pedig együttesen további körülbelül 1 MW-ra rúg. A földrajzi eloszlás egyébként azt mutatja, hogy Közép-Magyarországon működik a legtöbb és összességében legnagyobb napelemes HMKE-kapacitás, míg Észak-Magyarországon a legkisebb a jelenlétük.

A háztartási méretű kiserőműveket nem csak háztartások (természetes személyek), hanem cégek és intézmények (nem természetes személyek) is nagy mennyiségben telepíttetik. A háztartási méretű napelemes kiserőművek 2021 végén 1125 MW-os hazai kapacitásának mintegy harmada, 368 MW nem természetes személyekhez kötődött mint felhasználó (33%). Darabszám szerint jóval kisebb a nem természetes személyekhez köthető napelemes rendszerek részaránya: az összesen 134 449 darab háztartási méretű napelemes kiserőműből mindössze 20 700 tartozott céges, illetve intézményi felhasználóhoz (15%), míg 113 749 darab természetes személyekhez, vagyis háztartásokhoz, családokhoz.

Ennek megfelelően az átlagos rendszerméret a céges, intézményi telepítések esetében jóval nagyobb (17,8 kW), mint a lakossági napelemes HMKE-knél (6,7 kW). E tekintetben szintén növekedést hozott 2021, hiszen az átlagos lakossági napelemes rendszer 2020 végén még csak 6,2 kW nagyságú volt, a tavaly természetes személyek által üzembe helyezett új naperőművek átlagos teljesítménye viszont már 7,45 kW volt. A nem lakossági szegmensben az átlagos rendszerméret 17,2 kW volt 2020 végén, viszont a 2021-ben üzembe helyezett új napelemes HMKE-k átlagos mérete már 20,2 kW volt.

A teljes napelemes HMKE-állományon belül a nem természetes személyekhez tartozó rendszerek aránya mind beépített teljesítőképesség, mind darabszám szerint csökkent 2021-ben a 2020 végi helyzethez képest, amikor teljesítményt tekintve közel 38, darabszám szempontjából pedig mintegy 18 százalékos súllyal rendelkeztek a teljes állományon belül. Ez arra is rávilágít, hogy az elérhető támogatások - mint például az otthonfelújítási támogatás - 2021-ben is elsősorban a lakossági telepítéseket mozdították elő, ugyanakkor a negyedéves adatokból az is kiolvasható, hogy az év végére előretörtek a céges és intézményi telepítések, vélhetően nem függetlenül attól sem, hogy ezt a kört a lakosságnál kevésbé védi a hatósági ármeghatározás (rezsicsökkentés) az elszálló piaci energiaárak hatásaitól.

A 2021-ben megvalósul új telepítéseken belül teljesítmény alapján a nem természetes személyek által üzemeltetett rendszerek aránya a második negyedévben volt a legkisebb (15%), amikor az otthonfelújítási támogatás és a szaldó elszámolás félévtől való kivezetésének kilátásba helyezése (amit végül az utolsó pillanatban lefújtak) együttesen valóságos rohamot idézett elő a lakossági naperőmű-beruházások területén.

Ezzel szemben a negyedik negyedévben a céges és intézményi telepítések aránya 34 százalékot ért el, ami az év legmagasabb értéke. Darabszám alapján vizsgálva a helyzetet hasonló kép tárul elénk: a céges és intézményi új telepítések aránya a második negyedévben volt a legalacsonyabb (6%) és a negyedik negyedévben a legmagasabb (17%). De nem csak relatív, hanem abszolút értelemben is az utolsó negyedév volt a legerősebb az új céges HMKE-telepítések szempontjából, teljesítmény és darabszám szerint egyaránt.

A nem természetes személyek általi új napelemes beruházások tavaly év végi megugrása összefügghet a piaci földgáz- és villamosenergia-árak különösen 2021 második félévétől tapasztalható elszállásával. Miután ez a kör csak részben veheti igénybe a rezsicsökkentett árú energiaszolgáltatást, a társaságok döntéseit vélhetően alapvetően befolyásolta az a szempont, hogy a saját napelemes rendszerrel legalább részben függetleníthetik magukat a piaci árak emelkedésétől és ingadozásától. Mivel az energiaárak emelkedése a harmadik negyedévben, majd 2022 első negyedévében is új lendületet vett a gázpiaci feszültségek, valamint az orosz-ukrán háború következtében, ez a tény várhatóan a további negyedévekben is erőteljesen motiválni fogja a nem természetes személyek napelemes HMKE-beruházásait.

Összességében, a napelemes HMKE-ket is beleszámítva 2021 végére 2954 MW-ra nőtt a teljes magyarországi fotovoltaikus kapacitás, vagyis egyetlen év alatt közel 820 MW-tal, ami szintén rekord. A bővülésnek tehát csaknem felét a HMKE-k adták, míg a kumulatív értéknek 38 százalékát teszik ki, ami a HMKE-szegmens súlyának növekedésére utal. Miközben ugyanis a háztartási méretű naperőművek kapacitásbővülése gyorsuló trendet követ, addig a nagy, 50 kW és a feletti naperőművek esetében ezzel éppen ellentétes irányú tendencia látható, és lassulás tapasztalható, így az idei első két hónapban mindössze alig több mint 10 MW-tal bővült az állomány. Ennek magyarázata, hogy a napelemparkok beruházásait globális ellátási lánc problémák, áru- és szállítási kapacitás hiány, valamint áremelkedések nehezítik, míg a némileg eltérő komponensekkel, például az egy-két évvel ezelőtti fejlettségi szinten lévő napelemmodulokkal dolgozó HMKE-szegmenst mindez egyelőre nem igazán érinti.

