Radikális döntést hoztak a lengyelek: leválnak az orosz olajról év végéig

MTI 2022. március 30. 13:04

Miután a lengyel kormány azonnali orosz energiaembargót szorgalmazott a múlt heti EU-csúcs előtt, amit végül egyhangúság hiányában nem léptek meg a tagállamok, kedden és szerdán nagy bejelentéseket tett a lengyel vezetés. Tegnap már kiderült, hogy az orosz szénimportot rövidesen leállítják, ma pedig azt jelentették be, Európa legambiciózusabb vállalásaként, hogy év végéig az orosz olajbehozataltól is megszabadulnak, így gyakorlatilag felmondanak egy 2025-ig futó orosz szerződést is.