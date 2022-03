A végére romlott el a hangulat az amerikai tőzsdéken

Visszafogott mozgásokkal indult a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,3 százalékkal került lejjebb, míg az S&P 500 0,2 százalékot esett, a Nasdaq pedig szinténe 0,2 százalékos mínuszban indítja a napot. A nyitás előtt több fontos makroadat is érkezett az USA-ból, részben ezek is ronthatják a hangulatot, hiszen a PCE infláció februárban tovább nőtt, év/év alapon 5,4 százalékra. Emellett a fogyasztói kiadások februári alakulása is elmaradt a várakozásoktól, és mindössze 0,2 százalékkal nőtt, részben a magas infláció miatt.

Mindeközben az európai piacokon is egyre inkább negatívba kezd átfordulni a korábbi iránykeresés, a záráshoz közeledve a magyar tőzsde is elvesztette lendületét.