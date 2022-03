Amikor a Tesla nyerő újra elindítja a mémrészvényvonatot

Hatalmasat fordult az amerikai részvénypiaci helyzet mindössze 11 kereskedési nap alatt 2022. március 14. és 29. között. Az alábbi ábrán az S&P 500 index látható napi gyertyákkal 2021. május 1. és 2022. március 30. között:

A március 14-i kilenchónapos záróármélypontok közvetlen közelségéből (zöld vonal) mindössze ez a bő két hét kellett ahhoz az indexnek, hogy kéthónapos csúcsra emelkedjen. A 4200 pont alatti szintekről vissza 4600 pont fölé, így lett a március 14-i 12,4 százalékos mínuszból március 29-ére 2,5 százalékos mínusz a 2022-es év. Ez a kék téglalappal jelölt 11 nap alatt bekövetkezett 11 százalékos indexemelkedés az egyedi részvények szintjén természetesen sokkal nagyobb mozgásokat is generált.

Ezen mozgások egy részében újra elindultak bizonyos 2020-as és 2021-es folyamatok, a lakossági részvényvásárlók „emlékezetből mondták fel” a számukra aranyidőszaknak bizonyuló érának a leckéit. Az egyik legérdekesebb része ennek a történetnek úgy következett be, hogy a „nagy tőzsdei rendező” a március 28-i hétfőn egyszerre szólította a New York-i tőzsdék színpadára az egész koronavírus korszak három kiemelt főszereplőjét:

a Teslát, a Gamestopot és az AMC-t.

A történet természetesen a Tesla motorok felbőgésével, felvillanyozódásával indult be újra. Az előző S&P 500 grafikonhoz hasonló időhorizonton, 2021. május 1. és 2022. március 30. között a Tesla részvényei így hasítottak és korrigálódtak:

Az elektromos autógyártó esetében a március 14. és március 29. között bekövetkező 43 százalékos 11 napos emelkedés két kereskedési napon kapott komoly felfelé lökést:

Egyik hír sem volt olyan, amire a tőzsdei tankönyvek azt mondanák, hogy erre érdemi mértékben mozdulnia kellett volna az árfolyamnak, ám korunk részvénypiacai már régóta nem a tőzsdei tankönyvek kottájából játszanak. Mind a két napon 8 százalékos szárnyalást produkáltak a Tesla részvényei.

A folyamat mögött az újjászülető lakossági részvénybefektetői aktivitás áll, amelynek vezető befektetési célpontja továbbra is a vallásként (is) funkcionáló „teslázás”. Ennek a vallásnak a leginkább elkötelezett, ortodox (a tőzsdei tankönyvek szerint persze mélyen unortodox) ágazatát azok képviselik, akik out-of-the money opciók vásárlásával generálnak maguknak ebben a játékban gigantikus tőkeáttételt.

És ez a játékmodor sokadszor fizet orbitális pénzeket az elmúlt bő két évben villámgyorsan a nagyot kockáztatóknak. Ilyenkor a gyorsvonatként érkező, időnként akár 80 százalékos áremelkedésekben, amikor átszáguldanak az opciók az in-the-money vonalon tízszeres, húszszoros, ötvenszeres nyerőket lehet zsebre tenni az opcióvásárlói oldalon. A másik oldalon pedig a professzionális opciókiírókat az őrületbe kergeti a piac. Tekintettel a Tesla opciókban megnyilvánuló extrém forgalomra, az emelkedésben ezek a szerencsétlenül járó kiírók ilyenkor kénytelenek a normál részvénypiacon fedezni kialakuló short pozícióikat, ami további olajat önt a Tesla emelkedés tüzére. Ebben a mechanizmusban nem kell csodálkoznunk azon, hogy a már régóta tudható gyárnyitás napján és a részvényfelaprózás napján is 8 százalékot emelkedik az árfolyam.

A mostani már a hatodik nagyon heves áremelkedési hullám 2019 decembere óta a Tesla részvényekben. De hogy jön itt be a képbe a 2021-es év két lakossági szupersztárja, a Gamestop és az AMC?

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához nagyítóval kell ráközelítenünk a 2022-es márciusi eseményekre. A következő ábrán a Tesla részvényei láthatóak március 10. és március 30. között 30 perces gyertyákkal (a következő két grafikon is hasonló időhorizontú lesz):

Zöld karika jelöli az ábrán ennek a hétnek a március 28-i hétfői nyitását, amikor a Tesla még az amerikai piacnyitás előtt bejelentette a következő részvényfelaprózását. A réssel történő árfolyamfelugrás természetesen megsokszorozta bizonyos részvényopcióknak az értékét, ezért nagyon sok befektető látta azt a számláján már a kereskedés kezdetén, hogy újra megérkezett az életébe Elon Musk virtuális pénzespostása. Az így keletkezett realizált és realizálatlan profitokból pedig már abban a pillanatban mozdult is tovább a tavalyi évben megismert „Reddit-Robinhood gárda” két másik hatalmas kedvence, a mémrészvénykirály Gamestop és mémrészvénykirálynő AMC felé.

A Gamestop grafikonja így mutat:

Zöld téglalap jelöli a Tesla részvényfelaprózása által (is) generált március 28-i egynapos 25 százalékos emelkedést. Amivel így sikerült egy hét alatt duplázni az árfolyamot. Az AMC hétfője még ennél is erősebbre sikeredett:

Itt is zöld téglalap jelöli a Tesla-Gamestop-AMC gyorsvonat hétfői száguldását, ami az AMC esetében 45 százalékos egynapos emelkedéshez vezetett.

Valahogy így lett a Tesla nyerőből villámgyorsan újra mémrészvényőrület a hét elején.

Az itt leírt történetnek, beleértve az elmúlt két és fél hét teljes részvénypiaci száguldását három tanulsága van a számomra. Az első az, hogy a Fed még csak a nagyon erős verbális szigorításnál tart, az effektív rész még előttünk van, a részvénypiacok továbbra is tocsognak a pénzben.

Ezt a hatást még fokozza is az a rotációs effektus, hogy a Fed szigorodó retorikájára a globális kötvénypiac heves hozamemelkedésekkel reagál. A nagyon negatív szentimenttel bíró kötvénypiacról menekülő tőke egy része pedig (jelenleg még) a részvénypiacon keresi a helyét.

A harmadik fontos tanulság pedig az, hogy az egész Tesla-Gamestop-AMC történetben továbbra is érvényesek a Guy Ritchie Blöff című filmjében bemutatott jelenet igazságai, amiről bő egy éve írtam:

Ebben a történetben a Tesla a Sivatagi Sas .50, a Gamestop és az AMC pedig a Replica…

ON THE OTHER HAND

