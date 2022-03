Jön a Gloster közgyűlése, több érdekes napirendi ponttal

A hazai tőzsdei cégek sorra teszik közzé az igazgatóságaik határozati javaslatait, melyekről az éves rendes közgyűlések keretein belül döntenek a részvényesek. Most a Gloster is közzétette határozati javaslatait , melyek között szerepel az osztaléra és a saját részvény megszerzésére vonatkozó javaslat is.