2021-ben bemutatott stratégiájának finanszírozására, valamint a meglévő hitelek refinanszírozására a Waberer's 111 millió euró (40,9 milliárd forint) értékben hajt végre kötvénykibocsátást.

A Waberer's bejelentette, hogy a társaság által forgalomba hozandó 111 millió euró össznévértékű, egyenként 100 ezer euró névértékű, fix kamatozású, 10 éves lejáratú kötvény vonatkozásában a mai napon a kötvények teljes forgalomba hozandó mennyiségére zártkörű jegyzés valósult meg.

A kötvény az 5. és 9. évek között évi 10 százalékos, míg a 10. évben 50 százalékos mértékben kerül törlesztésre.

A társaság a kötvény forgalomba hozatalából befolyó összeget – a 2021 decemberében bemutatott stratégiájával összhangban – saját raktár építésére, regionális akvizíció és flotta csere finanszírozására, illetve a meglévő hitelek refinanszírozására tervezi felhasználni.

Barna Zsolt, a Waberer’s CEO-ja elmondta:

„Nagyon örülök, hogy a jelenlegi kiszámíthatatlan piaci körülmények között is hosszú távra sikerült biztosítani a Waberer’s számára a további növekedéshez szükséges kiszámítható finanszírozást. A végrehajtott forrás bevonás segítségével az elkövetkező években képesek leszünk tovább növelni a társaság versenyképességét, fejleszteni tudjuk az alap infrastruktúránkat és földrajzilag is képesek leszünk kiterjeszteni a jelenleg is sikeres szerződéses logisztikai tevékenységünket.”

A Waberer's árfolyama ma 1,3 százalékos mínuszban van, idén pedig 5,9 százalékot esett.

