Kellemetlen meglepetést okozott a Tesla

Portfolio 2022. április 02. 18:46

A Tesla most számolt be az első negyedéves járműgyártási és szállítási adatokról 2022-re első három hónapjára vonatkozóan, és ugyan a tavalyi évhez képest markáns volt a növekedés, az előző negyedévihez képest alig nőttek az eladások, és az elemzők is valamivel erősebb számokat vártak.