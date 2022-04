Választás Magyarországon - Most is akkora tűzijáték lesz a tőzsdén, mint négy éve?

A négy évvel ezelőtti országgyűlési választások igazi tűzijátékot hoztak a magyar tőzsdén, több olyan részvény is volt, aminek napi limittel, 15 százalékot emelkedett az árfolyama, ráadásul kiemelkedő forgalom mellett. A történelem viszont azt mutatja, hogy a választás hatása csak rövid távú, a választást követő hetekben újra a nemzetközi tőzsdei hangulat diktál. Megnéztük, mik az előző két országgyűlési választás tőzsdei tapasztalatai, hogy mozgott a választások után az OTP, a Mol, a midcapek vagy a forint árfolyama.

Az előző választások tapasztalatai

2014

A 2014. április 6-án tartott országgyűlési választáson magabiztos fölénnyel nyert a kormányzó Fidesz-KDNP pártszövetség, amely kétharmados többséget szerzett a törvényhozásban.

A hazai tőzsdei reakciók mérsékeltek voltak, ami egyrészt arra vezethető vissza, hogy

a várakozásoknak megfelelő eredmény született abban az értelemben, hogy a Fidesz-KDNP nyert,

a választások másnapján a kereskedés alatt még nem lehetett tudni, hogy a kormányzó pártoknak egyszerű vagy kétharmados többsége lesz,

a Fidesz-KDNP győzelme után a hazai tőzsdei emelkedést tompította, hogy rossz volt a nemzetközi befektetői hangulat, a DAX közel 2 százalékot esett, az S&P 500 értéke több mint 1 százalékkal került lejjebb.

A hazai blue chipek közül a Richter, a Mol és az OTP árfolyama is emelkedett a választások másnapján, a forint pedig mérsékelten gyengült az euróval szemben.

Megnéztük azt is, hogy a választást követő egy hónapban hogyan teljesítettek a hazai részvények, és itt már egyértelműen az orosz-ukrán konfliktus hatásait árazták a befektetők, az egyedi céges sztorik mellett a nemzetközi befektetői hangulat, a régiónk tőkepiacainak a megítélése volt a meghatározó.

2018

A 2018-as országgyűlési választáson a kormányzó Fidesz-KDNP pártszövetség újra kétharmados többséget szerzett a törvényhozásban, ennek az eseménynek viszont a 2014-essel ellentétben markáns tőzsdei hatása volt, ugyanis

4 olyan BUX-tag is volt, a CIG, az Appeninn, a Konzum és az Opus, amelyiknek az árfolyama napi limittel (akkor még volt olyan), 15 százalékkal emelkedett.

A blue chipek közül a Mol, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama mérsékelten emelkedett, az OTP árfolyama viszont látványosan esett, a forint pedig mérsékeltem erősödött az euróval és a dollárral szemben is.

Az államhoz több szálon kapcsolódó, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalatok részvényárfolyama a választásokat követő második napon is száguldott, az Opus újabb 13, az Appeninn 8 százalékot ralizott, és azzal gyakorlatilag olyan csúcsokat értek el, amiknek azóta a közelében sem járt az árfolyam,

az Appeninn és az Opus azóta értékének 70 százalékát veszítette el.

Hogyan hathat az egyes cégek részvényeire a választás?

Itt most néhány részvénypéldát villantunk fel a BUX-papírok közül.

Opus

A Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában lévő Opus az elmúlt években komoly pozíciókat épített ki az ipari termelésben (Mészáros és Mészáros, R-Kord, Wamsler), a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban (Kall Ingredients, Viresol, Csabatáj), az energetikában (Tigáz, Titász), a turizmusban (Hunguest Hotels, Balatontourist) és a vagyonkezelésben (Takarékinfo), ezekben a szegmensekben több szálon is kapcsolódik a magyar államhoz, csak néhány példa:

a társaság és leánycégei sikeresen szerepelnek a közbeszerzéseken, csak ezen a héten csütörtökön közel 14 milliárd forintnyi nyertes pályázatról számolt be a vállalat leánycége, a Mészáros és Mészáros,

a Budapest-Belgrád vasútvonal építésén is dolgozik a cégcsoport leánycége, ebből a projektből is komoly bevétele származik az Opusnak,

de a vállalat turizmus szegmense például a Covid vagy fejlesztések kapcsán milliárdos állami támogatásokat kapott,

a súlyos veszteségeket termelő Mátrai Erőművet a magyar állam (MVM) megvette az Opustól.

Rövid távon érzékenyen reagálhat a vállalat részvényárfolyama az országgyűlési választás kimenetelére, középtávon újra a vállalat működési környezetével kapcsolatos tényezők (kritikus energiahelyzet és az alapanyagok ugrásszerű áremelkedése, a turizmus szempontjából a covid és a korlátozások kerülhetnek a befektetők fókuszába.

4iG

A vállalatnak több kapcsolódási pontja van a magyar államhoz:

A 4iG az elmúlt hónapokban számtalan akvizíciót hajtott végre, amelyek eredményeként a csoportszintű bevételek egyre nagyobb része piaci, de főként a magyarországi bevételeknek egy egyre csökkenő, de még mindig fontos szeletét az állami bevételek adják (csoportszinten a tavalyi első félévben még 68 százalék volt az állami arány, azóta ez jelentősen csökkent). A vállalat éves szinten több tízmilliárd forintnyi közbeszerzést nyer el, és több százmilliárd forint keretösszegű közbeszerzéseken volt nyertes pályázó (ezek nem jelentenek automatikusan bevételeket).

Az elmúlt hónapokban végrehajtott akvizíciók egyik forrása a Növekedési Kötvényprogram keretében kibocsátott kötvények voltak, a vállalat több százmilliárd forint összegű olcsó finanszírozáshoz jutott az állami programból.

A 4iG tavaly augusztusban stratégiai partneri megállapodást kötött a magyar állammal, melynek értelmében az Antenna Hungária és a 4iG egyesíti távközlési érdekeltségeit, létrehozva a távközlési szuperholdingot. A létrejövő vállalatcsoport a magyarországi távközlési és médiaszolgáltatási piac második legnagyobb, de a közép-kelet-európai régióban is meghatározó szereplő lesz.

Itt inkább csak áttételes a kapcsolat, de a 4iG megállapodást kötött azzal a Rheinmetallal, amely a magyar állammal közös vegyesvállalaton keresztül gyárt majd hamarosan harcjárműveket Magyarországon, és amely közel 25 százalékos tulajdonosa lesz majd a 4iG-nek.

A fentiek alapján a 4iG részvények azok között a papírok között lehetnek, amelyeknek az árfolyama a legérzékenyebben reagál az országgyűlési választásra. A cég részvényárfolyama az elmúlt hónapokban jellemzően oldalazott/lefelé csorgott, részben a választás miatt lehetett nyomás alatt. A nagy kérdés most az, hogy azok a folyamatok (távközlési szuperholding létrehozása, régiós terjeszkedés stb.), amelyek az elmúlt hónapokban zajlottak, hogyan folytatódnak a 4iG-nél.

Blue chipek

A tőzsdén jegyzett hazai nagyvállalatok árfolyamára a nemzetközi tőkepiaci hangulaton túl fontos hatással van a magyarországi működési környezetük alakulása, amire a mindenkori magyar kormány gazdaságpolitikája hat érdemben, itt kritikus kérdés, hogy a választások után mekkora költségvetési kiigazításra lesz szükség, és a közös teherviselésbe milyen arányban vonják be a hazai cégeket (lásd különadók). Ezen túlmenően azonban vannak cégspecifikus elemek is:

Az OTP bevételeinek és profitjának még mindig közel felét adja a hazai operáció (az arány még tovább emelkedhet az orosz és ukrán bank eredményének csökkenésével/kiesésével), ezért nagyon nem mindegy, hogy alakul a bank magyarországi működési környezete. Fontos kérdés, hogy a kormánynak mekkora mozgástere lesz például a hazai hitelkereslet élénkítésének támogatásában, vagy úgy általában a lakossági kereslet élénkítésében, de azért sem mindegy, melyik politikai erő adja a kormányt, mert az alapvetően befolyásolhatja az OTP hazai konkurenciájának, az állami Magyar Bankholdingnak a növekedési lehetőségeit is. Csányi Sándor a Portflio-nak adott interjúban arra a kérdésre, hogy milyen kormánynak örülne, azt mondta, hogy, mint mindenki, egy jó és hozzáértő kormányt szeretne, amelyik képes jól képviselni az ország és a gazdaság érdekeit.

A Molnál nagy kérdés, hogy a kormány hogyan dönt az üzemanyagok árplafonjának a kivezetéséről, az Oroszország elleni európai energetikai szankciókról (a Mol döntően Oroszországból szerzi be az olajat).

Összegzés

A korábbi választások tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy

a hazai országgyűlési választásoknak elsősorban rövid távon van hatása a részvényárfolyamokra,

a legnagyobb az árfolyamhatás értelemszerűen azoknak a vállalatoknak a részvényeinél, amelyek működésében, bevételeiben támogatási és finanszírozási struktúrájában fontos szerepet tölt be az állam,

a midcapek árfolyamában nagyobb a potenciális árfolyamelmozdulás, mint a blue chipeknél,

a választásokat követő hetekben már sokkal inkább a nemzetközi tőkepiaci hangulat az, ami befolyásolja a hazai részvényárfolyamokat.

A következő hetekben a költségvetés átalakítása lesz a legfontosabb téma (a múlt héten Varga Mihály arról beszélt, hogy a választások után a legfontosabb feladat az lesz, hogy a háború okozta gazdasági nehézségekhez igazítsák az államháztartást), akármilyen kormány is jön a választások után, nem nehéz belelátni a következő hónapokba, hogy a költségvetés kiigazításakor a vállalatok is a mostaninál nagyobb terhekkel szembesülhetnek, az ukrajnai háború, a magas energiaárak és infláció, és általánosságban a nemzetközi tőkepiaci hangulat mellett erre is figyelnek majd a hazai részvényekbe fektetők.

Címlapkép: Janos Kummer/Getty Images