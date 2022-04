Kegyelmi állapotban van a Mol - Ki tudja, meddig még?

A korábbinál jóval kevesebb olajat vásárolnak nyugati cégek Oroszországtól, részben emiatt az orosz, Ural típusú olaj ára alaposan elmaradt a Brent típusúétól. Hogy mit okoz ez a Molnál? Az olajcég finomítói marzsa első ránézésre értelmezhetetlenül magasra emelkedett, márciusban az elmúlt években látott érték nyolcszorosára. Amíg ez így van, addig a Mol nagyon szépen keres ezen a csatornán keresztül, önmagában ez kompenzálhatja a több országban bevezetett üzemanyagár-szabályozás negatív hatásaiért. Azt azonban senki nem tudja, meddig jut még olcsó orosz olajhoz a Mol.

Korában írtunk már arról, hogy a Mol (és más régiós olajcégek) profitál abból, hogy miközben a Brent típusú olaj (amihez a vállalat jellemzően árazza a termékeit) árfolyama jelentősen emelkedett, az Ural típusúé (amit jellemzően feldolgoz a Mol) most már hetek óta nyomás alatt van, mivel annak ellenére, hogy összeurópai energetikai szankciók nem léptek életbe Oroszországgal szemben, több európai olajcég önkéntesen korlátozta az orosz kőolaj vásárlását, vagyis csökken a kereslete, emiatt az ára is elszakadt más olajfajták árától. A Brent és az Ural közötti árfolyamkülönbség, amely az elmúlt években jellemzően a +/- 3 dolláros sávban mozgott, most már napok óta 30 dollár körül áll, ennyivel drágább a Brent, mint az Ural.

Brent-Ural spread, Forrás: Neste

A vállalat árrései is brutálisan kitágultak, miközben a csoportszintű finomítói árrés 2012 óta hordónként átlagosan 4,5 dollár volt, az idei első negyedévben azonban már annak a háromszorosa, 13,8 dollár.

Még látványosabb a grafikon, ha a negyedéves adatokhoz az elmúlt 3 hónap havi adatait csatoljuk, ugyanis márciusban hordónként 34,9 dollárra, vagyis a korábbi átlag közel nyolcszorosára emelkedett a Mol finomítói árrése. Az árrés drasztikus bővülésében nem csak az Ural-Brent spread tágulása van benne, de a dízel crack spread kitágulása is.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy eközben a petrolkémiai árrés tovább csökkent, az idei első negyedévben tonnánként 488 euró volt, 19 százalékkal alacsonyabb, mint az előző negyedévben és 27 százalékkal alacsonyabb, mint egy éve. A kőolajtermékek termelése azonban lényegesen hangsúlyosabb a Molnál, mint a petrolkémiai termékeké.

Hogy a kitágult finomítói árrés mit jelent a Molnak? Az éves szinten 15,4 millió tonnás finomítói termeléssel, 90 százalékos finomítói kapacitáskihasználtsággal és a hordónként közel 35 dolláros finomítói árréssel számolva naponta 9,7 millió dollár, vagyis jelenlegi árfolyamon közel 3,3 milliárd forint nyereség adódik. Csak ez az egy csatorna (a magas olaj és földgázárak mellett az Upstream szegmens nyereségéről még nem is beszéltünk) több mint kompenzálhatja a vállalatot a több országban (Magyarország, Horvátország, Szlovénia, Szerbia) bevezetett árszabályozáson elszenvedett veszteségekért. Ez persze csak egy sematikus számítás, de a nagyságrendet jól érzékelteti.

Itt azonban fontos hangsúlyozni, hogy

mint ahogy azt fentebb már láttuk, rendkívül hektikusan alakul a finomítói árrés, jó példa erre, hogy idén januárban a Mol csoportszintű finomítói árrése még negatív volt, onnan ugrott márciusra új csúcsra,

senki nem tudja, hogy ez a kedvező helyzet meddig áll fenn, hogy egyrészt meddig juthat még hozzá a Mol az orosz kőolajhoz (itt nem csak szankciókra kell gondolni, háborús támadás, szabotázs is megakadályozhatja az olajszállítást a Barátság vezetéken),

és azt is nehéz előre jelezni, hogy ha hozzá is jut a mol az orosz olajhoz, annak az ára mennyi ideig marad nyomás alatt a Brenthez képest.

A Molnál több forgatókönyvet is elemeznek, Huff Zsolt, a Mol-csoport Downstream termelési ügyvezető igazgatója a Portfolio-nak elmondta, hogy a Mol vizsgálja, hogy mik azok a kis kockázatú és a piacon elérhető kőolajtípusok, amikkel az orosz kőolajat le lehet váltani, de a kőolaj és a Mol technológiáinak adottsága miatt ez nem egy egyszerű műszaki probléma. A Mol a százhalombattai finomítójában már közel 35 százalékban tengeri olajat is fel tud dolgozni, de hogy ide eljusson az olajcég, az közel 8 évbe telt, vagyis a finomítók átállítása más típusú olajra akár évekig is tarthat, ráadásul tetemes költsége is van. Ha holnap leállna az orosz olajszállítás, a Mol akkor is tudná folytatni a munkát, mondta Huff, de lényegesen kisebb kapacitással, és sok leállással, esetleges károsodásokkal, ami miatt jelentősen kevesebb dízel és egyéb termék lenne az amúgy is termékhiányos piacon. A szakember szerint minimum 2-4 év az, ami ahhoz kell, hogy fenntarthatóan az orosz kőolaj kockázati szinten tudjon a Mol hosszú távú ellátásbiztonságot nyújtani, ehhez pedig dollár százmilliókban mérhető tervezési, fejlesztési és beruházási tevékenységre lenne szükség.

A Mol grafikonjára nézve nem úgy tűnik, hogy a befektetők a több országban bevezetett árplafonok negatív hatásait árazzák, inkább az emelkedő olaj- és gázár és a kitágult finomítói árrések pozitív hatásait. A Mol az egyedüli hazai blue chip, aminek idén emelkedett az árfolyama, miközben a BUX index 10 százalékot esett, az OTP árfolyama 26, a Richteré 18 százalékkal került lejjebb, a Mol árfolyama 16 százalékot emelkedett idén.