Új országos mobilhálózatot épít a Vodafone

A Vodafone új adatátviteli technológiát vezet be országosan, az úgynevezett CAT-M hálózatot - derül ki a társaság közleményéből.

A CAT-M hálózat a NarrowBand IoT-hez hasonlóan egy új, modern, alacsony fogyasztású mobil hálózat, melynek előnye, hogy képes a bázisállomások közötti mozgást megszakítás nélkül kezelni. A CAT-M technológia fontos szerepet játszhat a riasztórendszerek és különböző vész-, illetve segélyhívó alkalmazások használatában, valamint hordható eszközök és intelligens mérőórák esetében is egyre nagyobb teret nyerhet.

A NarrowBand IoT hálózat mellett a CAT-M hálózat sávszélessége elegendő ahhoz, hogy megfelelő és időtálló alternatíva legyen 2G-s vagy 3G-s IoT eszközök számára a jövőben. A CAT-M áramforrással nem rendelkező helyeken is használható, ugyanis a technológia akár több éves üzemidőt is biztosíthat, így jó megoldás lehet biztonságtechnikai megoldásoknál, távoli kamerarendszereknél.

A hálózat mozgó eszközöket is tud követni, például járműveket vagy olyan tárgyakat, melyeknek nincs áramforrása, így nyomon követhetjük, hogy mozgatják vagy lopják el az adott eszközt, továbbá a jármű mozgás közbeni adatkommunikációjára is lehetőséget kínál. A CAT-M relatív olcsó eszközöket igényel, melyek a 4G alapú eszközökhöz képest jellemzően fele annyiba kerülnek. Szintén jó megoldás lehet azoknak, akik hang alapú adattovábbítási technológiát használnak vagy fontos nekik, hogy alkalmanként telefonálni is tudjanak, ugyanis a CAT-M a hang alapú adatátvitelt is támogatja.

A technológia egyik fontos tulajdonsága hogy nem csak a közelgő 3G kiváltásra alkalmas technológia, hanem mivel LTE alapú, egy későbbi 2G lekapcsolás esetén is megoldás. Előbbiek mellett a CAT-M-mel akár 1Mbit/s adatkapcsolatot is lehet létesíteni. A CAT-M technológia támogatja a cellainformációk adótornyok közti átadását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy távolról figyelemmel követhetővé válnak ezen eszközök és járművek.

